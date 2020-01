Feral und SEGA bringen „Company of Heroes“ aufs iPad

Feral Interactive und SEGA bringen den Taktik-Shooter Company of Heroes aufs iPad. Die Neuentwicklung wird am 13. Februar veröffentlicht und kann bereits jetzt zum Preis von 14,99 Euro vorbestellt werden.

Das Echtzeit-Strategiespiel wurde für das Spiel auf dem iPad umfassend neu gestaltet und entwickelt. Der Titel ist den Entwicklern zufolge vollständig auf das Tablet-Format zugeschnitten und verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche, die eine intuitive Bedienung ermöglichen soll.

Company of Heroes stellt die Befreiung Frankreichs im zweiten Weltkrieg nach, der Spieler befehligt dabei US-Truppen bei der Landung in der Normandie am sogenannten D-Day.

Die App setzt mindestens ein iPad mini 5, ein iPad Air 3 oder ein iPad der 5. Generation voraus. Für die Installation werden 6 GB freier Speicher benötigt.