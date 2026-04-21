CotEditor 7: Großes Update für unsere meistgenutzten Mac-App

Die Mac-App CotEditor ist eigentlich für Software-Entwickler konzipiert, hat bei uns aber seit fast 12 Jahren einen festen Platz auf dem Mac, obwohl wir nur ganz selten programmieren. Ein Großteil der Texte, die hier auf ifun.de veröffentlicht werden, werden in dem puristischen Editor verfasst, überarbeitet und formatiert.

Mit Version 7 steht nun ein größeres Update des gänzlich kostenloses Werkzeugs bereit, das vor allem die technische Basis erweitert.

Im Mittelpunkt steht ein neues Format für Syntaxdefinitionen. Die bislang verwendeten YAML-Dateien werden nicht mehr weitergeführt und durch ein eigenes System ersetzt. Bereits vorhandene, selbst erstellte Syntaxprofile werden beim ersten Start automatisch angepasst. Nutzer müssen ihre Konfigurationen daher nicht neu anlegen.

Parallel dazu steigen die Systemanforderungen. CotEditor 7 setzt nun macOS 15 oder neuer voraus.

Präzisere Codeanalyse, überarbeitete Darstellung

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Integration der Parsing-Technologie. Diese analysiert den Aufbau von Texten und Quellcode genauer als bisher. Davon profitieren sowohl die Syntaxhervorhebung als auch die Gliederungsansicht, die Abschnitte innerhalb eines Dokuments strukturiert darstellt.

Die Seitenleiste wurde in diesem Zusammenhang erweitert. Einträge lassen sich einklappen und werden zusätzlich mit Symbolen versehen. Auch ein optionaler Zeilenumbruch innerhalb dieser Ansicht steht zur Verfügung. Unterstützt werden zahlreiche Programmiersprachen, darunter Swift, Python, JavaScript und C.

Weitere Anpassungen betreffen die Bearbeitung selbst. Die automatische Einrückung orientiert sich stärker an der jeweils verwendeten Syntax. Einstellungen für Kommentare, Zeichenketten und andere Elemente lassen sich detaillierter festlegen. Bei der Suche innerhalb von Dokumenten zeigt CotEditor nun die aktuelle Position innerhalb der Trefferliste an.

Zusätzlich wurden verschiedene Detailverbesserungen umgesetzt. Dazu zählen eine optimierte Textverarbeitung, eine angepasste Worterkennung und kleinere Änderungen an Oberfläche und Menüstruktur. CotEditor bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und lässt sich sowohl von der Code-Plattform GitHub als auch über den Mac App Store laden.