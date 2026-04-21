Ternus als neuer Apple-Chef: Klarere Entscheidungen und mehr Risiko

Seit heute Nacht ist es offiziell: Apple steht vor einem Führungswechsel. Wie berichtet wird Tim Cook im September die operative Leitung abgeben und in den Verwaltungsrat wechseln. Mit John Ternus übernimmt dann ein langjähriger Manager aus den eigenen Reihen das Ruder.

Ein aktueller Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg zeichnet nun ein detaillierteres Bild der Erwartungen an den neuen Konzernchef.

Ternus soll einerseits für Kontinuität sorgen, gleichzeitig verbindet Apple mit dem Wechsel jedoch auch die Hoffnung auf eine klarere und schnellere Entscheidungsstruktur. Während Cook das Unternehmen über Jahre stark auf stabile Abläufe und planbare Produktzyklen ausgerichtet hat, könnte sich der Führungsstil nun sichtbar verändern. Beobachter gehen davon aus, dass Ternus Entscheidungen stärker zentral trifft und weniger auf Abstimmungsprozesse setzt.

Fokus auf neue Produkte und KI

Der Zeitpunkt des Wechsels fällt in eine Phase, in der Apple vor mehreren Baustellen steht. Das bestehende Geschäft mit iPhone, iPad und Mac gilt als stabil, wächst aber langsamer. Neue Impulse sollen aus zusätzlichen Produktkategorien kommen. Neue Smart-Home-Geräte, neue Wearables, günstigere Datenbrillen und AirPods mit erweiterten Funktionen.

Ein zentraler Punkt ist zudem die Weiterentwicklung von Funktionen rund um künstliche Intelligenz. Hier hatte Apple zuletzt mit Verzögerungen zu kämpfen. Vor allem die nächste Generation der Sprachassistenz Siri sowie neue Gerätefunktionen hängen von Fortschritten in diesem Bereich ab. Verzögerungen wirken sich direkt auf Produktstarts aus, da viele neue Geräte eng mit Softwarefunktionen verzahnt sind.

Ternus gilt intern als jemand, der Projekte stärker vorantreibt und technische Entscheidungen schneller trifft. Diese Eigenschaften könnten bei der Integration von KI in bestehende Geräte helfen. Gleichzeitig soll er an laufenden Hardwareentwicklungen beteiligt bleiben, was auf eine enge Verzahnung von Management und Produktentwicklung hindeutet.

Zwischen Kontinuität und Kurswechsel

Der neue CEO startet mit konkreten Aufgaben. Dazu zählen die Einführung neuer Gerätegenerationen sowie der Einstieg in bislang nicht besetzte Produktfelder. Erwartet werden unter anderem ein faltbares iPhone sowie ein umfassend überarbeiteter Sprachassistent Siri, der stärker auf Funktionen rund um künstliche Intelligenz setzt.

Rückblickend hat Tim Cook das Unternehmen seit 2011 vor allem wirtschaftlich ausgebaut und das Service-Geschäft gestärkt. Gleichzeitig gab es Projekte, die eingestellt wurden oder hinter den Erwartungen zurückblieben. Dazu zählen das intern entwickelte Auto-Projekt, Verzögerungen bei neuen Smart-Home-Geräten sowie die verhaltene Nachfrage nach der Apple Vision Pro.

Der Führungswechsel wird daher auch als Versuch gewertet, die Produktstrategie neu auszurichten. Von John Ternus wird erwartet, dass er Entscheidungen schneller trifft und neue Entwicklungen konsequenter vorantreibt.