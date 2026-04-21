Procreate: Mac-Ausgabe der beliebten Zeichen-App im Anmarsch

Die Zeichen-Applikation Procreate soll künftig auch auf dem Mac verfügbar sein. Dies geht aus einer Antwort der Entwickler auf eine Nutzeranfrage hervor. Demnach arbeitet das Team bereits an einer entsprechenden Version, nennt jedoch keinen konkreten Zeitrahmen. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Eine Ausweitung auf Windows-PCs ist derzeit nicht vorgesehen. Auf Nachfrage betonen die Entwickler, dass es sich nicht um eine exklusive Vereinbarung mit Apple handle. Vielmehr sei das Team technisch und organisatorisch auf iPadOS und iOS spezialisiert.

Diese Ausrichtung spiegelt sich seit Jahren auch in der Entwicklung der Anwendung wider, die eng auf Apples Geräte und Eingabemethoden abgestimmt ist.

Vom iPad-Werkzeug zur Mac-Anwendung

Procreate zählt zu den meistgenutzten Kreativ-Applikationen auf dem iPad. Die Anwendung richtet sich an Illustratoren, Designer und Künstler und bietet Werkzeuge für Skizzen, digitale Malerei und Bildbearbeitung. Eine umfangreiche Pinselbibliothek, Ebenenfunktionen und zahlreiche Effekte gehören zur Grundausstattung. In Kombination mit dem Apple Pencil ermöglicht die App eine präzise Steuerung, die klassische Zeichenwerkzeuge nachbildet.

Die Software wird einmalig bezahlt und verzichtet auf Abonnements oder zusätzliche In-App-Käufe. Dieses Modell hat zur Verbreitung beigetragen und unterscheidet Procreate von vielen konkurrierenden Anwendungen.

In den vergangenen Jahren haben die Entwickler ihr Angebot erweitert. Seit 2023 steht mit Procreate Dreams eine zusätzliche Applikation für Animationen bereit. Diese richtet sich an Nutzer, die ihre Zeichnungen in Bewegung setzen wollen und arbeitet mit einer vereinfachten Timeline sowie auf Touch-Eingaben abgestimmten Werkzeugen.

Zuletzt erhielt die iPad-Version ein überarbeitetes Design, das sich an Apples aktuellem „Liquid Glass“-Design orientiert. Gleichzeitig wurden bestehende Funktionen angepasst und erweitert. Die geplante Mac-Version dürfte diesen Ansatz fortführen und Procreate erstmals auf eine klassische Desktop-Umgebung übertragen.

Derzeit ist noch offen, in welchem Umfang bestehende Funktionen übernommen werden und wie die Anpassung an Maus- und Tastatureingaben umgesetzt wird.