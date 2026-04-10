Zum Schutz von Kleintieren
Mähroboter: Städtetag fordert bundesweites Nachtfahrverbot
Der Deutsche Städtetag spricht sich für ein bundesweites Nachtfahrverbot für Mähroboter aus. Hintergrund ist der Schutz von Igeln und anderen Kleintieren, die sich vor allem in den Abend- und Nachtstunden in Gärten und Grünanlagen aufhalten. Nach Angaben von Vizepräsidentin Claudia Kalisch, die zugleich Oberbürgermeisterin von Lüneburg ist, haben viele Tierarten ihren Lebensraum zunehmend in urbane Gebiete verlagert.
Da natürliche Lebensräume weiter zurückgehen, gewinnen Gärten und innerstädtische Grünflächen für Tiere an Bedeutung. Besonders Igel gelten als gefährdet. Anders als viele andere Tiere fliehen sie bei Gefahr nicht, sondern rollen sich zusammen. Dieses Verhalten macht sie anfällig für Mähroboter, die Hindernisse nicht immer zuverlässig erkennen.
Ein nächtliches Fahrverbot würde aus Sicht des Städtetages einen wirksamen Beitrag leisten, um die Zahl der Verletzungen zu reduzieren. Gleichzeitig richtet sich der Appell auch an private Haushalte, vorhandene Geräte entsprechend zu programmieren und nächtliche Einsätze zu vermeiden.
Hersteller setzen auf Sensorik und KI
Parallel zu den politischen Forderungen verweisen Hersteller auf technische Fortschritte. So hebt etwa eufy bei seinem Modell E15 eine kamerabasierte Hinderniserkennung hervor, die neben klassischen Objekten auch Haustiere und kleinere Wildtiere erkennen soll.
Auch MOVA setzt bei seinem LIDAX-System auf eine Kombination verschiedener Sensoren. Diese sogenannte Multi-Sensor-Fusion soll eine präzise Positionierung und vorausschauende Hinderniserkennung ermöglichen. Nach Herstellerangaben werden dabei mehrere hundert unterschiedliche Objekttypen berücksichtigt, um Kollisionen mit Tieren zu vermeiden.
Segway verfolgt mit seinem Navimow i210 einen ähnlichen Ansatz. Das Unternehmen nutzt eine KI-gestützte Bildverarbeitung unter dem Namen VisionFence, die eine Vielzahl von Objekten identifizieren und in die Routenplanung einbeziehen soll. Ziel ist es, den Mähvorgang auch in dynamischen Umgebungen anzupassen.
Ob diese Technologien ausreichen, um Kleintiere zuverlässig zu schützen, bleibt jedoch umstritten. Der Vorstoß des Städtetages könnte nun zusätzliche gesetzlich Vorgaben auf den Weg bringen.
Sehr zu begrüßen!
Jo
:-)
Bei der heutigen Technik völliger Quatsch. Habe einen i210 LiDAR Pro. Der hat Nachtsicht und umfährt alles was lebt zuverlässig und zwar weiträumig.
Und alle anderen haben genauso gute Modelle? Nein? Dann ist es wohl kein Quatsch. Ein grundsätzliches Verbot bedeutet ja nicht, dass es keine Ausnahmen z. B. für entsprechende Modelle geben kann.
Hallo Marcel, um diese Ausnahmen zu regeln und stets auf dem aktuellen Stand zu halten, brauchen wir aber eine neue Bundesbehörde.
Bist Du zufrieden bisher? Der ist auch auf dem Weg zu mir.
Laufen wird das Teil bei mir nur tagsüber, um aufs Thema zu antworten..
Sagt der Hersteller. Ob das zuverlässig bei Dunkelheit funktioniert kommt immer auf den Einzelfall an. Je nach Mondlicht, Zusatzbeleuchtung und sonstigen Einflüssen kann die Technik auch versagen. Kein Hersteller gibt diesbezüglich eine 100% Garantie. Ist am Tag nicht Zeit genug um den Rasen mähen zu lassen?
Lidar ist das Mondlicht oder die Helligkeit völlig egal.
‚Sagt der Hersteller‘ – so sehe ich das auch. Ist etwas naiv gedacht wenn man der Meinung ist dass die Technik das kann weil es in den technischen Daten steht. Stehen diejenigen die das behaupten neben ihren Roboter und überprüfen das 24/7?
Also wie kommt man zu der Behauptung ‚meine Roboter kann das und fährt zuverlässig darum herum‘? Der Roboter kann letzte Nacht einen Igel verletzt haben und man wird es nicht bemerken, es sei denn man findet zufällig den verletzten oder toten Igel.
Lt den Testern ist eine Prüfung für die Roboter in Vorbereitung und es soll dann irgendwann mal eine Art Siegel geben wenn der Roboter den Test besteht. Aktuell erfüllt dies wohl KEIN Roboter!
Allein schon wegen der Geräusche muss das nachts einfach nicht sein.
Wieso? Ich habe auf meinem Mähroboter eine Assi Beat Box drauf! Die spielt immer mit voller Lautstärke 24h! Da werden alle Tiere gewarnt!
Die Geräusche sind absolut kein Faktor. Man hört die Dinger so gut wie gar nicht.
Bei mir schon! 1600 W! Bass auf Anschlag!
Völliger Quatsch ist es den Rasen nachts mähen zu können für unverzichtbar zu halten.
Gebe Dir zu 100% recht. Und nicht nur mit Lidar. Jeder Mähroboter muss Berührungssensoren haben, die sensibel reagieren (Baby-Hand !). Es sollte technisch unmöglich sein, dass ein Mähroboter ein Kleintier verletzen kann. Es gibt entsprechende Normen, die eingehalten werden müssen, sonst darf der Roboter nicht verkauft werden („in Verkehr bringen“).
Auch die Geräuschbelastung der Umwelt ist sehr gering. Die dafür relevanten Normen (TA Lärm) hält jeder Mähroboter locker ein.
Fazit: Aktivismus pur.
Die Regeln existieren schon. Sie werden bereits von den vorhandenen Mährobotern eingehalten. Es bedarf weder neuer Regeln noch einer Überwachung. Und erst recht nicht eines Gesetzes, was zu Nachbarschaftsstreit führt.
Was für ein spätes Mähen spricht: Es gibt keine Sonneneinstrahlung auf das frisch gemähte Gras. Die Schnittkante heilt natürlich. Aus dem selben Grund bewässert man auch nicht im prallen Sonnenschein. Außerdem bekommt es niemand mit, solange der Roboter nicht mit lautem Piepsen auf sich aufmerksam macht.
Ich kann hier nur den Kopf schütteln und frage mich nach dem Sinn der Diskussion. Vmtl soll mal wieder etwas versteckt werden in den neuen Regeln oder es soll von etwas abgelenkt werden…
Wer soll das kontrollieren?
Man könnte die Hersteller dazu verpflichten, dass in der Software so einzubauen.
Die Software, bei Dämmerung kannst den Robi durch den Garten schieben.
In Deutschland? Der Nachbar.
Schade, Marcel, dass du offensichtlich in einer dieser Blau-Braunen Denunzieren-Nachbarschaft lebst.
Hier, auf’m Dorf, hilft man sich, vertraut sich und passt aufeinander auf. Seit Jahrzehnten.
Genau! Es lebe das Denunziantentum.
Deine Moral
:D wir haben wirklich andere Probleme
Denke da wird schon so jeder drauf achten
Muss ich dann auch ne 30 Zone und rechts vor links auf MEINEM Grundstück einrichten ?
Hallo Rainer, das hier ist nicht Facebook
Nein, da achten sehr viele überhaupt nicht drauf, weil ihnen das Problem oftmals gar nicht bewusst ist.
Google einfach mal wieviel Tiere durch Mähroboter ihr Leben lassen oder verstümmelt werden. Danach kannst noch mal drüber nachdenken ob es sinnvoll ist oder eben nicht. Manche Leute brauchen gesetzliche Anstöße oder Verbote um vernünftig zu handeln. Falls dann immer noch keine Vernunft einsetzt, gibt’s eben eine Strafe. Man kann gegen vieles sein. Ein Nachtverbot für Mähroboter scheint sehr sinnvoll zu sein.
Zu den anderen Problemen zählt leider, dass wir Leute wie Dich haben Rainer Schlitz
Das System „Freiwilligkeit“ funktioniert in Deutschland leider nicht
Wir leben in Welt, wo der Stärke gewinnt. Müssen sich auch Igel usw. mit abfinden :-D
Ick lasse mähen, wann ick will :-D
Schade das ich nicht schreiben darf was ich gerade von Ihnen halte.
Finde Verbote hört sich meistens negativ an. Unser fährt bei nicht ausreichendem Licht eh rein.Und warum muss ein Mähroboter unbedingt Nachts fahren ? Ja ich weiß, besser für den Rasen, aber meine Nasenhaare wachsen bei Mondschein auch besser, deshalb sitze ich nachts aber nicht draußen. :-)))
Vielleicht weil er tagsüber genutzt wird?
Von 6-22 Uhr? Klar.
Deutschland wieder war sowas von klar!!!! Unglaublich
Tell me you’re german without telling me you’re german.
Dafür
Bin ich auch dafür, ist doch kein Problem das Ding tagsüber fahren zu lassen. Und der Nutzer kann den billigen Nachtstrom zum aufladen nutzen…;-)
Ich verstehe die Diskussionen nicht. Es muss doch wirklich keiner NACHTS den Mähroboter am laufen haben. Das ist kein Verzicht und tut keinem weh. Denen, die hier rumheulen, geht es doch nicht um die Sache an sich, sondern rein ums Prinzip weil es vom Staat kommt
Mein Gardena läuft jeden zweiten Tag von 09 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr. Das reicht für einen Top gepflegten Rasen (und klein ist der nicht). Aber ich bin gerne bereit mir Argumente anzuhören warum das Ding bei so manchem zwingend 24/7 oder eben speziell Nachts laufen muss
Wenn man kleine Kinder hat die potentiell jederzeit im Garten spielen und entsprechend auch überall Spielzeug überall im Garten verteilt ist finde ich es naheliegend den Mäher einfach Abends/Nachts laufen zu haben wo der Garten in der Regel wieder aufgeräumt ist und keine kleinen Kinder dort mehr spielen…
Warum sollen die überhaupt nachts fahren? Also vom Grundsatz her.
Sehe ich keinen Vorteil von.
Wegen der Sonneneinstrahlung… Stresst den Rasen mehr.
Mein Grundstück hat 15000 qm und der nächste Nachbar ist 500m weit weg. Dennoch fährt der Roboter nur von 9:00 Uhr bis 20:00
Uhr obwohl er unhörbar ist und noch nie was erwischt hat
Trotz Mäher mit allem Schnickschnack absolut dafür. Igel etc. gehören geschützt und wo ist das Problem, den Mäher tagsüber laufen zu lassen.
können wir in diesem Land mal aufhören, immer mehr Gesetze und Verbote aufzustellen. Technik ist heute wirklich soweit, dass ihr auch ein Igel und sonstige Kleintiere erkennt und umfährt. Aber nein, irgendein Klugscheißer muss doch immer um die Ecke kommen.
+1
Bitte immer alles regulieren – klappt ja jetzt schon nicht. ;-)
Alles, nur kein Tempolimit. Es ist teilweise zum kaputtlachen.
Nächtliches Aufenthaltsverboot für bellende Hunde wär mir TROTZ zahlreicher Mähroboter ehrlich gesagt, wichtiger.
Da Vernunft, Rücksichtnahme, gesunder Menschenverstand aussterbende Eigenschaften sind, ist es wohl nötig alles zu verbieten. Man sieht es nicht nur am Thema sondern auch immer wieder in Kommentaren. Zurück zumThema, wieviele Tiere wurden denn schon durch Rasenmäherroboter getötet? Auf welcher Datenbasis werden solche Anträge gestellt? Meine Roboter weichen zumindest jedem Gegenstand der etwa die Größe von 5cm hat, aus. Sie mähen unter der Woche, quasi lautlos, tagsüber. Habe einen navimow i105e und einen Mova 1000