Mähroboter: Städtetag fordert bundesweites Nachtfahrverbot

Der Deutsche Städtetag spricht sich für ein bundesweites Nachtfahrverbot für Mähroboter aus. Hintergrund ist der Schutz von Igeln und anderen Kleintieren, die sich vor allem in den Abend- und Nachtstunden in Gärten und Grünanlagen aufhalten. Nach Angaben von Vizepräsidentin Claudia Kalisch, die zugleich Oberbürgermeisterin von Lüneburg ist, haben viele Tierarten ihren Lebensraum zunehmend in urbane Gebiete verlagert.

Da natürliche Lebensräume weiter zurückgehen, gewinnen Gärten und innerstädtische Grünflächen für Tiere an Bedeutung. Besonders Igel gelten als gefährdet. Anders als viele andere Tiere fliehen sie bei Gefahr nicht, sondern rollen sich zusammen. Dieses Verhalten macht sie anfällig für Mähroboter, die Hindernisse nicht immer zuverlässig erkennen.

Ein nächtliches Fahrverbot würde aus Sicht des Städtetages einen wirksamen Beitrag leisten, um die Zahl der Verletzungen zu reduzieren. Gleichzeitig richtet sich der Appell auch an private Haushalte, vorhandene Geräte entsprechend zu programmieren und nächtliche Einsätze zu vermeiden.

Hersteller setzen auf Sensorik und KI

Parallel zu den politischen Forderungen verweisen Hersteller auf technische Fortschritte. So hebt etwa eufy bei seinem Modell E15 eine kamerabasierte Hinderniserkennung hervor, die neben klassischen Objekten auch Haustiere und kleinere Wildtiere erkennen soll.

Auch MOVA setzt bei seinem LIDAX-System auf eine Kombination verschiedener Sensoren. Diese sogenannte Multi-Sensor-Fusion soll eine präzise Positionierung und vorausschauende Hinderniserkennung ermöglichen. Nach Herstellerangaben werden dabei mehrere hundert unterschiedliche Objekttypen berücksichtigt, um Kollisionen mit Tieren zu vermeiden.

Segway verfolgt mit seinem Navimow i210 einen ähnlichen Ansatz. Das Unternehmen nutzt eine KI-gestützte Bildverarbeitung unter dem Namen VisionFence, die eine Vielzahl von Objekten identifizieren und in die Routenplanung einbeziehen soll. Ziel ist es, den Mähvorgang auch in dynamischen Umgebungen anzupassen.

Ob diese Technologien ausreichen, um Kleintiere zuverlässig zu schützen, bleibt jedoch umstritten. Der Vorstoß des Städtetages könnte nun zusätzliche gesetzlich Vorgaben auf den Weg bringen.