Menüleisten-App InstantSpaceSwitcher
Ohne Animation: Wechsel zwischen macOS-Spaces beschleunigen
Die Verwaltung mehrerer Desktop-Arbeitsflächen, Apple selbst spricht von sogenannten „Spaces“, gehört für viele Mac-Nutzer zum Alltag. Wer häufig zwischen seinen Spaces wechselt, stößt jedoch auf eine Systemvorgabe, die mit der Zeit störend wirken kann. macOS zeigt bei jedem Wechsel eine kurze Übergangsanimation an.
InstantSpaceSwitcher: Setzt auf einen einfachen Trick um Spaces schneller zu wechseln
Diese lässt sich bislang nicht direkt abschalten. Vor allem bei häufigem Wechsel zwischen verschiedenen Desktops kann dies den Arbeitsfluss spürbar unterbrechen.
Bekannte „Lösungen“ mit Einschränkungen
Wer zum Thema googelt, findet eine Handvoll Empfehlungen, um das Verhalten anzupassen. Eine oft genannte Option ist die Aktivierung der Einstellung „Bewegung reduzieren“ (Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Bewegung). Diese ersetzt die Animation jedoch lediglich durch einen Überblendeffekt.
Andere Werkzeuge wie AeroSpace simulieren virtuelle Arbeitsbereiche, indem sie Fenster ein- und ausblenden. Diese sind zwar schneller, arbeiten jedoch unabhängig von den Mac-eigenen Spaces und wirken daher nicht vollständig integriert. Auch kostenpflichtige Anwendungen wie BetterTouchTool ermöglichen einen schnellen Wechsel ohne Animation, setzen jedoch eine zusätzliche Lizenz voraus.
Menüleisten-App InstantSpaceSwitcher
Einen neuen Ansatz verfolgt die schlanke Menüleisten-Applikation InstantSpaceSwitcher. Die Open-Source-Anwendung verzichtet auf tiefgreifende Systemeingriffe und nutzt stattdessen einen einfachen Kniff: Die App simuliert eine besonders schnelle Wischgeste auf dem Trackpad, wodurch der Wechsel praktisch ohne sichtbare Verzögerung erfolgt.
Darüber hinaus erlaubt das Werkzeug den direkten Sprung zu bestimmten Arbeitsflächen und stellt eine einfache Kommandozeilen-Schnittstelle bereit.
Im Unterschied zu komplexeren Lösungen bleibt die bestehende Fensterverwaltung unverändert. Nutzer können ihre gewohnten Werkzeuge weiterverwenden und ergänzen diese lediglich um eine beschleunigte Navigation zwischen vorhandenen Arbeitsbereichen. Gerade Anwender, die regelmäßig zwischen mehreren Desktops wechseln, sollten der Gratis-App einen Testlauf gewähren. Der Download wartet hier auf euch.
Mir ist die Animation eigentlich nie störend aufgefallen. Stört die jemanden?
Ich mag die Animationen sehr und es erscheint dadurch „logischer“ wo was ist.
Allerdings fiel mir auf, dass bei ProMotion Display auf 120hz die Animationen langsamer sind. Ganz gleich wie schnell ich auf meinem trackpad wische.
Deshalb hab ich auch ProMotion bei meinem Mac aus.
Mich stört mehr, dass bei klick auf eine Anwendung, die bereits in einem anderen Space geöffnet ist, dorthin zurück gewechselt wird, obwohl ich das in den Systemeinstellungen deaktiviert habe.
Du kannst im Dock bei der entsprechenden App ein Häkchen setzen und sie so einem Schreibtisch fest zuweisen, das funktioniert für mich. Wobei er es heute nach dem Update „vergessen“ hatte.. -__-
Das ist wieder so eine Anwendung auf GitHub, bei der ich nicht weiß, wie man die installieren soll. Keine dmg-Datei oder sonmstige Anweisung, auch nicht im Artikel zu finden…
Sorry, schon mal den Link im letzten Satz „Download wartet hier auf euch.“ geklickt…?
Danke. So doof wie ich muss man erst mal sein…
Nach Installation und diversen Berechtigungserteilungen bewirkt die App nach dem Start genau – nichts.
Klappt es bei euch? Auch ein Systemneustart hat nichts bewirkt. Die App läuft laut Aktivitätenanzeige.
Auf Releases klicken und dem nightly folgen….?
Eine nightly-App zu installieren, wo der Entwickler bereits „Might be broken.“ dazuschreibt, ist im allgemeinen nicht der richtige Weg. Lieber auf „Releases“ klicken und die stable-Version nutzen.