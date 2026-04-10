Ohne Animation: Wechsel zwischen macOS-Spaces beschleunigen

Die Verwaltung mehrerer Desktop-Arbeitsflächen, Apple selbst spricht von sogenannten „Spaces“, gehört für viele Mac-Nutzer zum Alltag. Wer häufig zwischen seinen Spaces wechselt, stößt jedoch auf eine Systemvorgabe, die mit der Zeit störend wirken kann. macOS zeigt bei jedem Wechsel eine kurze Übergangsanimation an.

InstantSpaceSwitcher: Setzt auf einen einfachen Trick um Spaces schneller zu wechseln

Diese lässt sich bislang nicht direkt abschalten. Vor allem bei häufigem Wechsel zwischen verschiedenen Desktops kann dies den Arbeitsfluss spürbar unterbrechen.

Bekannte „Lösungen“ mit Einschränkungen

Wer zum Thema googelt, findet eine Handvoll Empfehlungen, um das Verhalten anzupassen. Eine oft genannte Option ist die Aktivierung der Einstellung „Bewegung reduzieren“ (Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Bewegung). Diese ersetzt die Animation jedoch lediglich durch einen Überblendeffekt.

Andere Werkzeuge wie AeroSpace simulieren virtuelle Arbeitsbereiche, indem sie Fenster ein- und ausblenden. Diese sind zwar schneller, arbeiten jedoch unabhängig von den Mac-eigenen Spaces und wirken daher nicht vollständig integriert. Auch kostenpflichtige Anwendungen wie BetterTouchTool ermöglichen einen schnellen Wechsel ohne Animation, setzen jedoch eine zusätzliche Lizenz voraus.

Menüleisten-App InstantSpaceSwitcher

Einen neuen Ansatz verfolgt die schlanke Menüleisten-Applikation InstantSpaceSwitcher. Die Open-Source-Anwendung verzichtet auf tiefgreifende Systemeingriffe und nutzt stattdessen einen einfachen Kniff: Die App simuliert eine besonders schnelle Wischgeste auf dem Trackpad, wodurch der Wechsel praktisch ohne sichtbare Verzögerung erfolgt.

Darüber hinaus erlaubt das Werkzeug den direkten Sprung zu bestimmten Arbeitsflächen und stellt eine einfache Kommandozeilen-Schnittstelle bereit.

Im Unterschied zu komplexeren Lösungen bleibt die bestehende Fensterverwaltung unverändert. Nutzer können ihre gewohnten Werkzeuge weiterverwenden und ergänzen diese lediglich um eine beschleunigte Navigation zwischen vorhandenen Arbeitsbereichen. Gerade Anwender, die regelmäßig zwischen mehreren Desktops wechseln, sollten der Gratis-App einen Testlauf gewähren. Der Download wartet hier auf euch.

