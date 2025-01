ChatGPT nicht kostendeckend: Selbst 229€/Monat zu wenig

OpenAI, das KI-Unternehmen hinter dem beliebten Chatbot ChatGPT steht laut Aussagen seines Geschäftsführers Sam Altman vor finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem erst Anfang Dezember gestarteten Premium-Abonnement ChatGPT Pro.

insane thing: we are currently losing money on openai pro subscriptions!

people use it much more than we expected.

— Sam Altman (@sama) January 6, 2025