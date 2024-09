Canva erhöht Abo-Preise um bis zu 300%: KI-Funktionen als Begründung

Canva, Anbieter beliebter kollaborativer Grafikdesign- und Content-Tools, plant die Umsetzung drastischer Preiserhöhungen für einige seiner Abonnementmodelle. Besonders betroffen ist das sogenannte “Canva Teams”-Abonnement, das sich an Unternehmenskunden richtet und mehrere Nutzer gleichzeitig unterstützt. Hier steigen die Preise in einigen Ländern um über dreihundert Prozent. Das Unternehmen rechtfertigt den Anstieg mit der Bereitstellung neuer Funktionen und verweist insbesondere auf die kürzlich erfolgte Integration generativer KI-Werkzeuge.

Starke Preisanstiege für Geschäftskunden

In den USA etwa hat Canva die Monatskosten erster Bestandskunden von bislang 120 US-Dollar pro Jahr für bis zu fünf Nutzer auf 500 US-Dollar erhöht. Zwar greift in den ersten 12 Monaten nach der Umstellung noch ein 40-Prozent-Rabatt, der den neuen Preis auf 300 US-Dollar deckelt, grundsätzlich scheint die Preiserhöhung jedoch ausgemacht zu sein. Auch in anderen Regionen zieht Canva die Preise für Bestandskunden an. In Australien etwa hat das Unternehmen den Preis von 39,99 AUD pro Monat für fünf Nutzer auf 13,50 AUD pro Nutzer umgestellt. Dies führt zu einer Kostensteigerung von knapp 70 Prozent.

Gegenüber dem US-Magazin The Verge erklärt Unternehmenssprecherin Louisa Green, dass die aktuellen Preise den Wert des erweiterten Produkterlebnisses widerspiegeln sollen. Damit gemeint sind vor allem die neuen KI-basierten Funktionen, die das Unternehmen in den letzten Jahren eingeführt hat.

Eigner der Affinity-Apps

Canva hat sein Angebot durch verschiedene KI-Tools erweitert, wie etwa den “Magic Media”-Text-zu-Bild-Generator und das “Magic Expand”-Werkzeug zur Bearbeitung von Bildhintergründen. Laut Canva haben diese Neuerungen die Plattform von einem reinen Grafikdesign-Tool zu einer umfassenden Arbeitsumgebung weiterentwickelt.

Die Preisanpassungen wurden bisher vor allem per E-Mail an betroffene Nutzer kommuniziert. Andere Abomodelle, wie “Pro” und “Enterprise”, scheinen vorerst nicht betroffen. Die Preiserhöhung erreicht Bestandskunden nur kurze Zeit nachdem Canva den Wettbewerber Serif, das Unternehmen hinter den “Affinity”-Applikationen, übernommen hat. Hier wurde zuletzt mehrfach betont, dass diese auch weiterhin ohne begleitendes Abo angeboten werden sollen.