LAMY safari Note+ ausprobiert: Kaufempfehlung (nur) für Vielschreiber

Mit dem LAMY safari Note+ bietet der Heidelberger Schreibgerätehersteller LAMY seit wenigen Wochen eine ergonomische Alternative zum Apple Pencil an, die sich an iPad-Nutzer richtet, die auf die Stifteingabe nicht verzichten können (oder wollen), sich vom originalen, 149 Euro teuren Apple Pencil Pro aber auf die eine oder andere Art nicht richtig abgeholt fühlen.

Die Stiftspitzen im Vergleich: Links der LAMY safari Note+, rechts der Apple Pencil

Wir haben den LAMY safari Note+ in den letzten zwei Wochen selbst auf das iPad gehalten und sind angetan vom klassischen Schreibgefühl des digitalen Eingabestifts – allerdings müssen grundsätzlich interessierte Anwender hier einige Unzulänglichkeiten in Kauf nehmen.

Herausragendes Schreibgefühl

Richtig gute Noten müssen dem LAMY safari Note+ für die klassische Texteingabe gegeben werden. Beim Schreiben macht dem seit den 1980er Jahren bewährten Griff niemand etwas vor. Der Stift lässt sich angenehm führen, liegt gut in der Hand, ist auch für kleine Hände nicht zu groß und ordnet seine Funktionstasten so an, dass diese recht komfortabel zu erreichen sind. Zumindest eine der beiden Tasten. Die hintere bedarf dann doch etwas Akrobatik im Zeigefinger, daran gewöhnt man sich aber vergleichsweise schnell.

Was beim Schreiben leider negativ auffällt: Die Kappe des LAMY safari Note+ lässt sich nicht auf em hinteren Ende des Stiftes parken, wenn dieser aktiv genutzt wird. Die ohnehin recht lange Kappe hält hier einfach nicht und muss im Rucksack oder auf dem Schreibtisch verbleiben, was langfristig zumindest das Risiko vergrößert, diese irgendwo liegen zu lassen.

Die Kappe ist riesig und hält auf dem Stiftende des LAMY safari Note+ leider nicht

Erweiterte Funktionen nur in Partner-Apps

Auch Zeichnen lässt sich mit dem LAMY safari Note+ erstaunlich gut, bringt dieser doch erweiterte Funktionen wie die Druckempfindlichkeit eine Neigungserkennung und natürlich die schnelle Umschaltung zwischen unterschiedlichen Zeichenwerkzeugen über die konfigurierbaren Funktionstasten mit.

Wissen sollte man vor dem spontanen Kauf allerdings, dass nur solche Anwendungen alle erweiterten Funktionen des LAMY safari Note+ unterstützen, deren Entwickler ihre Applikationen entsprechend vorbereitet haben. Lamy stellt die dafür benötigten Werkzeuge kostenfrei zur Verfügung und listet auf der eigenen Webseite bereits mehrere Partner, die die erweiterten Werkzeuge integriert haben. Unter diesen befinden sich namhafte Applikationen wie Linearity Curve, Linearity Move und Charcoal – die meisten der gelisteten Apps unterstützen jedoch nur die Basisfunktionen. Grundsätzlich gilt: voll funktional ist der LAMY safari Note+ nur, wenn Entwickler diesen in ihren Apps auch aktiv berücksichtigen.

Charcoal: Eine der wenigen Apps mit Support für die Funktionstasten des LAMY safari Note+

LAMY erklärt hier:

[…] Dank des Einsatzes des “Pencil Protocol” von Apple ist für die meisten Features keine Installation oder Konfiguration erforderlich. Einfach einschalten und sofort loslegen, er funktioniert im Zusammenspiel mit jeder App (alle Funktionen außer der Druckempfindlichkeit und der Belegung der Funktionstasten, diese sind nur in Partner Apps möglich).[…]

Zudem kann der LAMY safari Note+ nicht auf die neue Werkzeugauswahl des Apple Pencil Pro zugreifen, die Apple seinem neuesten Eingabestift spendiert hat. In Anwendungen wie etwa der Notizen-App arbeitet der Stift damit genauso wie der Zeigefinger und kann zwar zwischen den unterschiedlichen Werkzeugen wählen, muss dafür aber das Display berühren. Die Funktionstaste ist in der Notizen-App (und in allen anderen nicht aktiv unterstützten Applikationen) vollständig funktionslos. Die offizielle LAMY safari Note+ Applikation des Herstellers ist weitgehend nutzlos und eigentlich nur dafür gedacht, hin und wieder eine Firmware-Aktualisierung einzuspielen.

Auch die magnetische Ladung direkt am iPad beherrscht der LAMY safari Note+ nicht, dies würden wir jedoch eher als Feature denn als Einschränkung verbuchen, bietet der integrierte USB-C-Port am Stiftende doch eine schnelle und komfortable Möglichkeit, den Safari zügig mit neuer Energie zu versorgen.

Wer viel schreibt wird den LAMY safari Note+ wahrscheinlich lieben

Kaufempfehlung nur für Vielschreiber

Grundsätzlich würden wir iPad-Anwendern, die Interesse an einem Eingabestift haben, dazu raten, zum Original von Apple zu greifen. Der Apple Pencil Pro ist mit seinen Kosten in Höhe von 149 Euro aber alles andere als preiswert und zwar elegant gestaltet, aber nicht wirklich für das Schreiben längerer Texte ausgelegt.

Hier glänzt der LAMY safari Note+ auf ganzer Linie und sollte erste Wahl für all jene Anwender sein, die in Applikationen wie GoodNotes oder Notability ihr halbes Leben verbringen und sich von einer Notiz zur nächsten hangeln. Seid ihr dort bereits an die digitale Texteingabe gewöhnt, dann wertet der LAMY safari Note+ dieses Erlebnis deutlich auf. Mit einem Amazon-Verkaufspreis von knapp 90 Euro zudem noch zu einem durchaus akzeptablen Preis.

Der Stift ist in vier Farben erhältlich und kompatibel mit allen iPads seit 2018. Wer auf seinem iPad viel schreibt, der macht mit dem LAMY safari Note+ nichts falsch, Gelegentliche Stift-Nutzer setzen auch weiterhin auf den Apple Pencil, um dessen bestmögliche Unterstützung sich Entwickler wohl auch in den kommenden Jahren stets zuerst kümmern werden.