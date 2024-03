Affinity: Dauerlizenz bleibt erhalten, Gratisangebot für Schulen

Mit der gestrigen Ankündigung des Kreativsoftware-Anbieters Canva, die Affinity-Applikationen für Mac, Windows und iPad zu übernehmen, zogen viele Anwender einen Luftstoß zwischen den zusammengebissenen Zähnen ein.

Ain’t nobody acquiring us 😎 — Affinity (@affinitybyserif) September 16, 2022

„Als Nächstes wird der neue Eigner wohl ein Abonnement einführen“ war der erste reflexhafte Gedanke vieler Bestandskunden. Setzen die Affinity-Anwendungen, die inzwischen auf Augenhöhe mit den Branchenstandards von Adobe konkurrieren, als eine der letzten Vertreter ihrer Kategorie doch auf ein klassisches Lizenzmodell, bei dem die Software einmal bezahlt wird und dann beliebig lange ohne Folgekosten genutzt werden kann.

Sowohl das offizielle Statement von Serif als auch die Pressemitteilung von Canva sprachen zwar von rosigen Zukunftsaussichten, ließen aber offen, auf welche Änderungen am Vertriebs- und Geschäftsmodell sich Nutzer der drei Kreativ-Anwendungen Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher einstellen müssten.

Vier Versprechen für die Zukunft

Hier hat Canva heute nun nachgebessert und vier Zukunftsversprechen formuliert: Zunächst verpflichtet sich Canva zu einem fairen Preismodell. Das Unternehmen garantiert die dauerhafte Verfügbarkeit von unbefristeten Lizenzen und betont, dass die Preisgestaltung von Affinity stets fair und erschwinglich bleiben wird.

Zudem hat Canva angekündigt, die Affinity-Suite bald kostenlos für Schulen und eingetragene gemeinnützige Organisationen verfügbar zu machen. Canva will Affinity gemeinsam mit der Community gestalten und die Affinity-Produktfamilie als hochwertige, professionelle Designsuite dauerhaft im Portfolio behalten. Die Bereitstellung neuer Funktionen soll zudem beschleunigt werden.

Gute Nachrichten also, allerdings dürfen wir in diesem Zusammenhang an diesen Tweet aus dem Jahr 2022 erinnern. Damals meldete man bei Affinity noch selbstbewusst: „Ain’t nobody acquiring us“, also etwa „Uns kauft niemand auf“…