Grafik-Plattform Canva übernimmt die Affinity-Apps

Die Grafikdesign-Plattform Canva hat sich die Affinity-Gestaltungsprogramme einverleibt. Wie das Unternehmen mitteilt sollen die professionellen Affinity-Apps dazu beitragen, Gestalter in möglichst allen Bereichen kompetent zu unterstützen. Canva bietet bisher schon zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige Optionen und Werkzeuge rund um die Erstellung von verschiedenartigsten kreativen Inhalten.

Die Affinity-Apps sollen das Angebot von Canva vor allem mit Blick auf professionelle Anwender unterstützen. In einer Stellungnahme zur Übernahme der Affinity-App lässt das Canva-Team verlauten, dass die Nachfrage nach effizienter und überzeugender visueller Kommunikation und den hierfür benötigten Werkzeugen in den letzten Jahren massiv zugenommen habe. Die neuen Apps sollen die mit Canva arbeitenden Kommunikations- und Marketingteams dabei unterstützen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

Noch keine Details zum neuen Angebot

Wie sich die Integration des Affinity-Angebots in Canva im Detail präsentiert bleibt zunächst noch offen. Man wolle bald schon näher darüber informieren, in welcher Form sich die Erweiterung des Canva-Portfolios dessen Nutzern präsentieren wird.

Mit Spannung darf man hier vor allem auch die ersten Informationen zu möglichen Änderungen in der Preisgestaltung haben. Canva bietet bislang neben einem Gratistarif eine Pro-Version für 109,99 Euro pro Person sowie eine Team-Option an, bei der man pro Jahr 240 Euro für maximal fünf Nutzer bezahlt.

Affinity weiterhin mit Osterrabatt

Wie es mit den über andere Kanäle angebotenen Affinity-Apps weitergeht, findet bislang keine Erwähnung. Fürs erste sollte man davon ausgehend dürfen, dass sich hier auf absehbare Zeit nichts ändert. Serif bietet seien Affinity-Programme aktuell in Version 2 und weiterhin als Dauerlizenz zum Einmalkauf an, aktuell läuft weiterhin eine Osteraktion, in deren Rahmen man sowohl das Komplettpaket als auch einzelne Apps mit deutlichem Preisnachlass erwerben kann.