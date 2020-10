Bundeskartellamt: Samsungs TV-Reklame „unzumutbare Belästigung“

Kaum zu glauben: Mit der durch Hersteller, oft erst lange nach dem Kauf eingeblendeten Zwangswerbung auf Smart-TV-Geräten schlagen wir uns jetzt schon seit 2015 herum. Damals fing Samsung damit an eigenmächtige Werbeunterbrechungen bei der Wiedergabe privater Videoinhalte einzublenden.

This is ridiculous. My Samsung TV started showing these ads in the UI of my telly.@SamsungDE: this is insane. You don’t have the right to jam ads in my TV after paying several hundreds of euros. pic.twitter.com/vcBfB4yZwy

— Job Plas (@JobPlas) March 5, 2020