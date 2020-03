Samsung: Zwangswerbung auf Smart TV nicht deaktivierbar

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung negativ durch die Einblendung von Zwangswerbung auf den eigenen Smart TV-Modellen auffällt, die anders als die werbefinanzierten Kindle-Ebook-Reader nicht zum Sonderpreis, sondern zum üblichen Normalpreis verkauft werden.

This is ridiculous. My Samsung TV started showing these ads in the UI of my telly.@SamsungDE: this is insane. You don't have the right to jam ads in my TV after paying several hundreds of euros. pic.twitter.com/vcBfB4yZwy

