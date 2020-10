Phil Schiller fungiert jetzt offiziell als „Apple Fellow“

Anfang August hat Apple angekündigt, dass Phil Schiller sein Amt als „Senior Vice President of Worldwide Marketing“ niederlegt und Greg „Joz“ Joswiak dessen Nachfolge antritt. Dieser Wechsel scheint nun vollzogen. Auf der Übersicht seiner Vorstandsmitglieder beschreibt der iPhone-Hersteller die Rolle Phil Schillers nun als „Apple Fellow“, während Joswiak jetzt das Amt des „Senior Vice President Worldwide Marketing“ innehält.

Phil Schiller bei der HomePod-Vorstellung

Schiller kam 1987 im Alter von 27 Jahren zu Apple und war insbesondere unter Steve Jobs maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens beteiligt. Seine Hardware-Präsentationen waren in dieser Zeit fester Bestandteil von Apples Keynotes, auch wird Schiller die Idee für die Click-Wheel-Bedienung des iPod zugesprochen.

Als „Apple Fellow“ soll Phil Schiller auch in der Zukunft Verantwortung bei Apple übernehmen, so ist der Manager dem Unternehmen zufolge fortan für den App Store und die Durchführung von Apple Events verantwortlich. Man darf den Positionswechsel allerdings durchaus als ersten Schritt Schillers in den Ruhestand betrachten. Er selbst hat bereits im Sommer verlauten lassen, dass er zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen sowie sich auf persönliche Projekte konzentrieren will.

Mit der Rolle als „Fellow“ wird eine Sonderstellung in Unternehmen beschrieben, die in der Regel eine außergewöhnliche Karriere voraussetzt und dem Inhaber gleichzeitig besondere Freiheiten gewährt.

Greg Joswiak tritt Schillers Nachfolge an

Als Nachfolger im Amt des „Senior Vice President Worldwide Marketing“ übernimmt Greg Joswiak einen Großteil der bisherigen Aufgaben Schillers. Auch bei „Joz“ handelt es sich um einen langjährigen Mitarbeiter, der seit 1986 in den Diensten des Unternehmens steht und bereits an der Entwicklung von Produkten wie dem iPod und dem iPhone beteiligt war.

Greg Joswiak, neuer Senior Vice President of Worldwide Marketing

In seiner Anfangszeit war Joswiak im Bereich der Macintosh-Computer tätig und für die Unterstützung externer Entwickler zuständig. Für seine neue Aufgabe konnte der Manager über lange Jahre hinweg Erfahrung in den Bereichen Management und Marketing sammeln, zuletzt war Joswiak bei Apple als „Vice president of Apple Product Marketing“ tätig.