Der Entwickler von BetterAudio hat mit BetterCmdTab eine weitere Mac-Anwendung am Start. Das neue Mac-Werkzeug versteht sich als Ersatz für die von Apple standardmäßig integrierte Funktion zum Programmwechsel mit dem Tastenkürzel Befehl + Tab. Mit BetterCmdTab kann man nicht nur zwischen Programmen wechseln, sondern auch gezielt bestimmte Fenster und, in unterstützten Apps, einzelne Tabs ansteuern.

Drei Ansichten und integrierte Suche

BetterCmdTab bietet drei Ansichten für den Wechsel zwischen geöffneten Programmen, Fenstern und unterstützten Tabs. Zur Auswahl stehen eine klassische Liste, ein Symbolraster und eine Live-Vorschau der Fenster mit den zugehörigen Titeln. Ergänzend verfügt die App über eine Suchfunktion, mit der sich nicht nur vorhandene Einträge filtern, sondern auch auf dem Rechner installierte Programme starten lassen.

Geöffnete Tabs lassen sich derzeit unter anderem in Safari, Chrome, Arc, Brave, Edge, Vivaldi, Opera und Dia direkt ansteuern. Die Funktion steht zudem im Finder, im macOS-Terminal und in iTerm zur Verfügung. Für BetterCmdTab lassen sich zusätzliche Tastenkürzel definieren, die direkt bestimmte Ansichten aufrufen. So lassen sich etwa nur Fenster bestimmter Spaces, einer einzelnen App oder ausschließlich minimierte Fenster anzeigen.

Erweiterte Regeln und Fensterverwaltung

Für einzelne Anwendungen lassen sich zudem eigene Regeln festlegen. Apps lassen sich ausblenden oder so konfigurieren, dass sie immer oder nur im Vollbildmodus übersprungen werden. Direkt im Umschalter können Fenster zudem minimiert, gezoomt oder geschlossen und Apps ausgeblendet, beendet oder zwangsweise beendet werden. Zudem ist ein kleiner Fenstermanager enthalten. Per Tastenkürzel lassen sich Fenster verschieben und in der Größe ändern.

BetterCmdTab wird als kostenlose und quelloffene Alternative zu bestehenden Umschaltern wie AltTab oder Contexts angeboten. Die App lässt sich ohne Einschränkungen über die Webseite des Entwicklers oder per Homebrew installieren.