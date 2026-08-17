Bei Amazon bekommt man die iPad-Zeichenstifte von Apple aktuell wieder deutlich günstiger. Auch beim Apple Pencil kann man niemandem mit gutem Gewissen den Kauf direkt bei Apple empfehlen. Während man beim Hersteller selbst stets den vollen Preis bezahlt, liegen die Angebote von Drittanbietern nicht selten 20 bis 30 Prozent darunter. Amazon ist ein offizieller Vertriebspartner von Apple.

Apple Pencil USB-C für 69 Euro

Im Apple-Store bei Amazon kann man den Apple Pencil Pro aktuell für 109 Euro bestellen. Auf der Webseite von Apple muss man dagegen 149 Euro für den Stift bezahlen. Auch der Apple Pencil USB-C kostet mit 69 Euro deutlich weniger als bei Apple selbst. Dort werden für das günstigere Modell 89 Euro fällig.

Den Kauf des Zeichenstifts solltet ihr allerdings nicht nur vom unterschiedlichen Funktionsumfang der beiden Versionen abhängig machen. Achtet vor allem auf die Kompatibilität mit dem von euch genutzten iPad.

Nicht jeder Apple Pencil passt zu jedem iPad

Nach aktuellem Stand ist der Apple Pencil Pro lediglich mit den folgenden iPad-Modellen kompatibel: 13" iPad Pro (M4 und M5), 11" iPad Pro (M4 und M5), 13" iPad Air (M2, M3 und M4), 11" iPad Air (M2, M3 und M4) und iPad mini (A17 Pro).

Der Apple Pencil USB-C lässt sich dagegen mit diesen iPad-Modellen nutzen: 13" iPad Pro (M4 und M5), 12,9" iPad Pro (3.–6. Generation), 11" iPad Pro (M4 und M5), 11" iPad Pro (1.–4. Generation), 13" iPad Air (M2, M3 und M4), 11" iPad Air (M2, M3 und M4), iPad Air (4. und 5. Generation), iPad (A16), iPad (10. Generation), iPad mini (A17 Pro) und iPad mini (6. Generation).

Magic Mouse und Trackpad ebenfalls günstiger

Auch die Magic Mouse und das Magic Trackpad werden bei Amazon wieder deutlich günstiger angeboten. Die aktuelle, mit einem USB-C-Anschluss ausgestattete Version der Bluetooth-Maus von Apple bekommt man dort momentan für 59,99 Euro statt 85 Euro. Die USB-C-Version des Magic Trackpad ist zum Preis von 109,99 Euro statt 139 Euro erhältlich.

