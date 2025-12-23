BetterAudio bringt erweiterte Audiosteuerung in die macOS-Menüleiste

Mit BetterAudio steht für macOS eine Menüleisten-Anwendung zur Verfügung, die sich an Nutzer richtet, die ihre Audiogeräte und Lautstärkeeinstellungen direkter steuern möchten. Die App läuft ab macOS 14.6 und bündelt zentrale Audiofunktionen an einem Ort, ohne dass Systemeinstellungen oder separate Apps geöffnet werden müssen.

Schneller Gerätewechsel und Lautstärkekontrolle

Kernfunktion von BetterAudio ist die Verwaltung von Ein- und Ausgabegeräten. Nutzer können direkt über die Menüleiste zwischen verfügbaren Audioquellen wechseln. Einzelne Geräte lassen sich ausblenden oder auf eine interne Sperrliste setzen, wenn sie im Alltag nicht benötigt werden. Ergänzt wird dies durch eine integrierte Lautstärkeregelung, die das Systemvolume unmittelbar anpasst.

Bei Änderungen blendet die App auf Wunsch Einblendungen auf dem Bildschirm ein. Diese informieren über Lautstärkeanpassungen oder einen Gerätewechsel und ersetzen damit die klassischen Systemanzeigen. Die App will damit Rückmeldungen kompakt und gut sichtbar darstellen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Wiedergabeinfos, Tastenkürzel und Lizenzmodell

Neben der Geräteverwaltung zeigt BetterAudio auch an, welche Inhalte aktuell wiedergegeben werden. Ein kleines Widget informiert über laufende Musik oder Medien und greift dabei auf Schnittstellen von Apple Music und Spotify zurück. Die Anbindung erfolgt über systemnahe Mechanismen, sodass keine zusätzliche Anmeldung innerhalb der App nötig ist.

Für häufige Aktionen lassen sich globale Tastenkombinationen definieren. Dazu zählen etwa das Wechseln von Audiogeräten, die Lautstärkeregelung oder das Öffnen des Bedienfelds. Einstellungen für Geräte, Kurzbefehle, Updates und das Verhalten der App sind in einem übersichtlichen Einstellungsfenster zusammengefasst.

BetterAudio kann grundsätzlich kostenlos genutzt werden. Eine optionale Support-Lizenz schaltet für einmalig 8 Euro zusätzliche Funktionen frei, etwa eine gezielte Zuordnung der Lautstärketasten zu einem bestimmten Ausgabegerät oder anpassbare Anzeigenpositionen für Stummschaltung und Lautstärke.

Neue Nutzer erhalten zunächst eine zeitlich begrenzte Testphase mit allen Zusatzfunktionen. Danach bleibt der Kernfunktionsumfang weiterhin nutzbar, während die Lizenz vor allem der Weiterentwicklung und dem laufenden Betrieb der Anwendung dient.