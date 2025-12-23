ifun.de — Apple News seit 2001. 45 416 Artikel

Schneller Gerätewechsel und Lautstärkekontrolle

BetterAudio bringt erweiterte Audiosteuerung in die macOS-Menüleiste
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Mit BetterAudio steht für macOS eine Menüleisten-Anwendung zur Verfügung, die sich an Nutzer richtet, die ihre Audiogeräte und Lautstärkeeinstellungen direkter steuern möchten. Die App läuft ab macOS 14.6 und bündelt zentrale Audiofunktionen an einem Ort, ohne dass Systemeinstellungen oder separate Apps geöffnet werden müssen.

Betteraudio App Mac

Schneller Gerätewechsel und Lautstärkekontrolle

Kernfunktion von BetterAudio ist die Verwaltung von Ein- und Ausgabegeräten. Nutzer können direkt über die Menüleiste zwischen verfügbaren Audioquellen wechseln. Einzelne Geräte lassen sich ausblenden oder auf eine interne Sperrliste setzen, wenn sie im Alltag nicht benötigt werden. Ergänzt wird dies durch eine integrierte Lautstärkeregelung, die das Systemvolume unmittelbar anpasst.

Betteraudio Output

Bei Änderungen blendet die App auf Wunsch Einblendungen auf dem Bildschirm ein. Diese informieren über Lautstärkeanpassungen oder einen Gerätewechsel und ersetzen damit die klassischen Systemanzeigen. Die App will damit Rückmeldungen kompakt und gut sichtbar darstellen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Wiedergabeinfos, Tastenkürzel und Lizenzmodell

Neben der Geräteverwaltung zeigt BetterAudio auch an, welche Inhalte aktuell wiedergegeben werden. Ein kleines Widget informiert über laufende Musik oder Medien und greift dabei auf Schnittstellen von Apple Music und Spotify zurück. Die Anbindung erfolgt über systemnahe Mechanismen, sodass keine zusätzliche Anmeldung innerhalb der App nötig ist.

Betteraudio Input

Für häufige Aktionen lassen sich globale Tastenkombinationen definieren. Dazu zählen etwa das Wechseln von Audiogeräten, die Lautstärkeregelung oder das Öffnen des Bedienfelds. Einstellungen für Geräte, Kurzbefehle, Updates und das Verhalten der App sind in einem übersichtlichen Einstellungsfenster zusammengefasst.

BetterAudio kann grundsätzlich kostenlos genutzt werden. Eine optionale Support-Lizenz schaltet für einmalig 8 Euro zusätzliche Funktionen frei, etwa eine gezielte Zuordnung der Lautstärketasten zu einem bestimmten Ausgabegerät oder anpassbare Anzeigenpositionen für Stummschaltung und Lautstärke.

Betteraudio Menubar

Neue Nutzer erhalten zunächst eine zeitlich begrenzte Testphase mit allen Zusatzfunktionen. Danach bleibt der Kernfunktionsumfang weiterhin nutzbar, während die Lizenz vor allem der Weiterentwicklung und dem laufenden Betrieb der Anwendung dient.
23. Dez. 2025 um 07:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45416 Artikel in den vergangenen 8827 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven