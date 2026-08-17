ifun.de — Apple News seit 2001. 46 885 Artikel

Sensoren lassen sich frei kombinieren

Sensereo Airo: Modulares System zur Raumluftkontrolle
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Der auf vernetzte Sensoren spezialisierte Anbieter Sensereo bietet künftig ein modulares System zur Überwachung der Raumluft an. Das Airo genannte System setzt sich aus einer zentralen Basisstation sowie mehreren austauschbaren Sensormodulen zusammen. Nutzer sollen damit flexibel festlegen können, wo Messungen stattfinden und welche Werte dort erfasst werden.

Sensoren lassen sich frei kombinieren

Das Airo-System setzt auf austauschbare Sensor-Pods. Die unterschiedlichen Module messen CO₂, flüchtige organische Verbindungen, Partikelbelastung, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bestimmt. Dabei können mehrere Sensoren gemeinsam in einem Raum eingesetzt oder innerhalb der Wohnung beziehungsweise eines Gebäudes verteilt werden. Die Messwerte werden drahtlos an das zentrale Dock übermittelt. Ändern sich die Anforderungen, lassen sich einzelne Module austauschen oder zusätzliche Sensoren ergänzen, ohne dass dafür das gesamte System ersetzt werden muss.

Sensereo Airo 1

Für die Einbindung ins Smart Home setzt Sensereo auf Matter über Thread. Unterstützte Messwerte sollen sich dadurch auch in Systemen wie Apple Home oder Amazon Alexa anzeigen lassen. Das Airo-Dock dient zugleich als Thread Border Router und stellt die Verbindung zwischen den einzelnen Sensormodulen und dem übrigen Netzwerk her.

Eigene App ergänzt die Matter-Anbindung

Ergänzend stellt Sensereo eine eigene App für das System bereit. Diese soll die gesammelten Messwerte zusammenführen und aufbereiten. Darüber hinaus kündigt der Hersteller KI-gestützte Funktionen an, mit deren Hilfe Nutzer Hinweise zur Luftqualität erhalten sollen.

Sensereo Airo App

Sensereo will sich mit dem Airo-Konzept von Angeboten abheben, bei denen mehrere Messfunktionen fest in einem einzelnen Gerät verbaut sind. Bei Airo sollen Nutzer dagegen auswählen können, welche Sensoren benötigt werden, und diese frei in der Wohnung verteilen.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Preisen des Systems sollen im kommenden Monat folgen.
17. Aug. 2026 um 11:53 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Sowas macht ja nur Sinn, wenn’s preislich attraktiver ist als Geräte, die sämtliche Sensoren kombinieren.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46885 Artikel in den vergangenen 9064 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven