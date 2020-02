Ausfallanzeige: StatusBuddy bringt Apples Systemstatus auf den Mac

Der schon des Öfteren durch seine detaillierten Vorabinformationen zu noch unveröffentlichten Apple-Produkten und zuletzt durch eine kurzzeitiges Zerwürfnis mit Apple aufgefallene Entwickler Guilherme Rambo hat nach AirBuddy, der WWDC- und der Events-App jetzt eine weitere Desktop-App für Mac-Nutzer bereitgestellt.

StatusBuddy: Kostenlose Info-Anzeige für die Menüleiste

Die Ausfallanzeige StatusBuddy greift die von Apple hier bereitgestellten Systemstatus-Informationen der iCloud-Dienste auf und befördert diese, einen Mausklick entfernt, in die Menüleiste eures Mac.

Hier lässt sich Apples inzwischen beträchtliche Anzahl an Cloud-Angeboten auf akute Aussetzer hin prüfen, zudem können die angezeigten Dienste durch eine Suchoption eingegrenzt werden. Die Menüleisten-App blendet Apples (englische) Problembeschreibung und die gewohnten Ampelfarben der laufenden Störungen ein.

Bereits 2015 boten deutsche Entwickler mit iServices eine baugleiche App an, Apple versagte dieser damals jedoch den Einzug in den App Store. Rambo bietet seinen Download nur außerhalb des App Stores, kostenlos oder zu einem optionalen „zahl was du willst“-Preis an

2015: Die inzwischen eingestellte iServices-App aus Deutschland