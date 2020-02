DSM 7.0: Synology verschiebt Testphase ins 3. Quartal

Bereits Anfang September hat Synology angekündigt, dass das hauseigene NAS-Betriebssystem „DiskStation Manager“ (DSM) wieder einen großen Sprung machen wird.

Als Highlights der kommenden Version DSM 7.0 wurden u.a. ein optimiertes lokales Speichermanagement, Cloud-basierte Überwachung und native Hybrid- Cloud-Speicherfunktionen angeführt. Schlüsselfunktionen auf die ifun.de bereits hier eingegangen ist.

Im vergangenen Monat legte der NAS-Anbieter dann eine grobe Roadmap zur Systemfreigabe vor und kündigte ein „Preview Program“ an, für das sich mutige Anwender auf auf dieser Sonderseite registrieren können.

Nun machen die in Taiwan ansässigen Speicher-Spezialisten offenbar einen Rückzieher. Wie Anwender, die sich bereits für die Testphase registriert haben, jetzt berichten informiert Synology zur Stunde per E-Mail über einen satten Aufschub der Preview. Diese soll nun erst im dritten Quartal 2020 starten.

Damit ist wahrscheinlich, dass DSM 7.0 erst 2021 freigegeben werden könnte. In der E-Mail heißt es:

Wir verschieben die Veröffentlichung von DSM 7.0 Preview von unserem ursprünglichen Veröffentlichungsfenster im Februar auf das 3. Quartal 2020.

DSM 7.0 befindet sich bereits in einem Stadium, in dem wir die meisten Änderungen und Kernfunktionen unter der Haube implementiert haben. Es ist auch auf einem Qualitätsniveau, von dem wir überzeugt sind, es täglich zu nutzen. Wir verschieben jedoch das Veröffentlichungsfenster, um sicherzustellen, dass die Vorschauversion einen besseren Eindruck von der endgültigen Version vermittelt. Wir arbeiten immer noch an brandneuen Funktionen wie Synology Photos, Hybrid Share und anderen bisher unangekündigten, aber ebenso wichtigen Funktionen. Im Namen des gesamten Entwicklungsteams danken wir Ihnen und über 6.500 anderen Personen für die Anmeldung zum DSM 7.0 Preview-Programm. Wir werden im Laufe der Entwicklung weitere Informationen über DSM 7.0 veröffentlichen. […]