Apps aus dem Mac-App-Store: Mit Zahlungsaufforderung, ohne Ausweg

Über die lautstark vorgetragene App-Store-Kritik des selbst für mehrere Mac- und iPhone-Anwendungen verantwortlichen Entwicklers Jeff Johnson haben wir bereits am Donnerstag berichtet: Dieser hatte im App Store mehrere Applikationen ausgemacht, deren Verhalten in krassem Gegensatz zu dem stand, was Apple-Chef Tim Cook noch Anfang der Woche als wichtigen Grund für die Nutzung des Software-Kaufhauses ins Feld führte.

This app literally locks your machine until you pay the fee. It is almost ransomware. No way to report it https://t.co/I2lFoEFUFL

— Edoardo Vacchi (@evacchi) April 12, 2022