Lobbyarbeit in eigener Sache: Tim Cook warnt vor „Sideloading“

So warnt Cook ab Minute 22:05 im Video eindringlich vor der Freigabe von App-Installationen am App Store vorbei. Dies werde tiefgreifende Folgen für Anwender haben, die sich wieder auf eine Zunahme des Datentrackings und auf grundsätzlich unsicherere Systeme einstellen müssten.

So ging Cook während seiner Rede nicht nur auf Apples Datenschutz-Selbstverständnis ein und betonte, dass man den eigenen Nutzern zahlreiche Werkzeuge in die Hand gedrückt habe, die diesen einen selbstbestimmten Umgang mit ihren eigenen Daten erlauben würden. Der Unternehmenschef streifte auch die heiß diskutierte Debatte um die Öffnung von iPhone und iPad für die Installation von Dritt-Applikationen am App Store vorbei.

Dessen 14 Minuten langer Monolog lässt sich in diesem Mitschnitt auf Googles Videoplattform YouTube anschauen und eröffnet bedeutungsschwer: „Der Kampf um den Schutz der Privatsphäre ist nicht einfach, aber er ist einer der wichtigsten Kämpfe unserer Zeit“, so Cook.

Auf der diesjährigen Datenschutz-Konferenz der International Association of Privacy Professionals, dem sogenannten IAPP Summit 2022 , sind am heutigen Dienstag mehrere Sprecher aufgetreten, zu denen neben Didier Reynders und Zahra Mosawi auch der Apple-Chef Tim Cook gezählt haben.

