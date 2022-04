Apple toleriert Abzock-Apps: Kaufzwang nach dem Download

Das Muster, nachdem die Entwickler hier ihre zudem mit fraglichem Wert für den Anwender ausgestatteten Apps vermarkten, zielt eindeutig darauf, die Nutzer zu überrumpeln anstatt zu überzeugen. Ein Vorhaben, das sich keinesfalls mit dem immer wieder von Apple kommunizierten Qualitätsanspruch in Einklang bringen lässt. Dies klagt aktuell Jeff Johnson in seinen Tweets an und kritisiert, dass der App Store im Gegensatz zu Apples stetigen Beteuerungen nicht dazu geeignet ist, seine Nutzer davor zu schützen, durch derart eklatante Betrugsmaschen Geld zu verlieren. Schlimmer noch sei dies durch die Tatsache, dass Apple diese Apps prüft und freigibt, und auf diese Weise ein falsches Vertrauen erweckt.

Teilweise ist zwar auch eine Möglichkeit zum „kostenlosen Test“ vorhanden, doch versteckt sich diese Option dann hinter eine vergleichsweise kleinen Link im unteren Bereich des Hinweisfensters. Auch fallen damit verbunden dann bereits nach drei Tagen jährliche Abo-Gebühren in Höhe des Verkaufspreises der Anwendung an.

Apple sieht sich einmal mehr mit heftiger Kritik hinsichtlich seiner Qualitätsansprüche in Sachen App Store konfrontiert. Die Entwickler „Fokusek Enterprise“ bieten neun verschiedene Apps im Mac App Store an, die alle auf das selbe Geschäftsmodell setzen: Der Download ist kostenlos, doch beim ersten Öffnen der App sieht man sich mit einer massiven Kaufaufforderung konfrontiert.

