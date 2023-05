AppLibrary: Ein leichtgewichtiger App-Launcher für den Mac

Mit der auf jedem Mac vorinstallierten Werksanwendung Launchpad stellt Apple selbst bereits einen einfachen App-Launcher zur Verfügung, der sich, anders als die systemweite Spotlight-Suche, ausschließlich auf den Start installierter Applikationen konzentriert.

Je nach Alter des eigenen Rechners lässt sich Launchpad entweder über eine gesonderte Taste auf der Tastatur, über eine Fünf-Finger-Geste auf dem Trackpad oder mit einem Klick auf das entsprechende Dock-Icon starten.

Wirklich viel Aufmerksamkeit erfährt die bereits im Jahr 2011, zusammen mit Mac OS X Lion, eingeführte Launchpad-Applikation von Apple jedoch nicht mehr. Ein Umstand, den der Entwickler Ryan Boyer jetzt zum Anlass genommen hat, eine moderne Launchpad-Variante zu entwickeln.

AppLibrary als modernes Launchpad

Diese hört auf den Namen AppLibrary und will eine schlanke Alternative zu Apples Werksanwendung bereitstellen, die sich an all jene Nutzer richtet, die bislang noch auf den Einsatz eines gesonderten Launchers verzichten. Von diesen gibt es übrigens etliche. Wir nutzen Launchbar, doch auch Alfred, Raycast und Quicksilver erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Anwendung von Ryan Boyer ist keine zwei Megabyte groß und so einfach zu bedienen wie die namensgebende iOS-Funktion. Nach dem Aufruf lassen sich installierte Anwendung durchsuchen, starten und auch per Rechtsklick verstecken, um so für zusätzliche Übersicht zu sorgen.

Für kommende Versionen der Freeware ist bereits eine Gitteransicht und eine verbesserte Tastatur-Navigation geplant. Zudem soll die AppLibrary um die Möglichkeit erweitert werden die gelisteten Anwendung nach Kategorien zu sortieren.

Aktuell setzt die für den Einsatz im Mac-Dock optimierte Anwendung macOS 13 voraus und steht in Version 0.1.1 zum Download auf dem Code-Portal GitHub bereit.