Apple will TV-Abonnenten mit zusätzlichen Sportinhalten ködern

Apple will die Werbemaßnahmen für sein Streaming-Angebot Apple TV offenbar weiter intensivieren. Der kostenfreie Zugriff auf die Playoff-Spiele der amerikanischen Fußballliga MLS soll dem Abonnement des Videodiensts zusätzliche Attraktivität verleihen.

Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus. Von daher bleibt auch noch abzuwarten, ob das Angebot auf die USA begrenzt ist oder weltweit Gültigkeit besitzt. Lange wird sich Apple hierfür allerdings nicht mehr Zeit lassen, denn die Playoff-Spiele für die kommende Saison beginnen bereits am 8. November.

Das amerikanische Sports Business Journal lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass das Gratisangebot der anstehenden MLS-Playoffs das nächste Bonbon ist, das Apple den Abonnenten seines Videodienstes mitgibt. Bereits zuvor hat Apple deutlich gemacht, dass Fußballübertragungen auch als attraktive Ergänzung seines Film- und Serienprogramms zu sehen sind. Die Preise für den Zugriff auf die Spiele der regulären Saison wurden zuletzt deutlich gesenkt. Abonnenten von Apple TV bezahlen für die komplette Saison lediglich 25 Euro, während der reguläre Preis hier bei 99 Euro liegt.

Werbeoffensive für Apple TV(+)

Apple sorgt in letzter Zeit verstärkt für Schlagzeilen rund um seinen Videodienst. Begonnen bei der Umbenennung von Apple TV+ in Apple TV (wobei auf Apples Webseiten noch an allen Ecken und Enden von Apple TV+ die Rede ist) über die Streaming-Partnerschaft mit NBCUniversal bis hin zur Sicherung der US-Übertragungsrechte für die Formel 1.

In den USA wurde der Monatspreis für Apple TV zuletzt aber auch um 30 Prozent angehoben. Dort bezahlt man mittlerweile 12,99 Euro im Monat für den Zugriff auf das Angebot. Hierzulande hält sich der Preis bislang weiterhin bei 9,99 Euro im Monat.

Auch Amazon lockt mit Sport

Apple ist nicht der einzige Anbieter, der auf Sportübertragungen setzt, um Abonnenten zu gewinnen. Besonders am heutigen Dienstag ist hier auch Amazon zu erwähnen. Im Rahmen eines Prime-Abonnements hat man hier heute Abend Zugriff auf die Live-Übertragung der Champions-League-Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Paris Saint Germain.