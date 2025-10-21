Unterhaltungs-Abos von Sky, Wow und Readly zum Sondertarif

Wenn ihr Lust habt, euch auf volle zwei Jahre festzulegen, hat der Pay-TV-Anbieter Sky aktuell ein auf den ersten Blick attraktives Streaming-Paket am Start. Zum Preis von 9,99 Euro pro Monat sind hier neben dem Serienangebot Sky Entertainment Plus noch das Netflix-Standardabo mit Werbung sowie die restlichen Freitagsspiele der Fußball Bundesliga enthalten.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Die Freitagsspiele der Fußball Bundesliga sind nur während der aktuellen Saison 25/26 inbegriffen, die noch bis Mai 2026 läuft. Über den restlichen Zeitraum des Abonnements hinweg ist zum Preis von 10 Euro dann nur noch das Paket aus den Sky-Serien und der Zugriff auf die Sender von Sky Entertainment Plus sowie Netflix Standard mit Werbung enthalten.

Somit bleibt das Ganze ein Rechenspiel, dessen Ergebnis maßgeblich von den persönlichen Vorlieben und den Erwartungen an ein Unterhaltungs-Abonnement abhängt.

WOW Filme und Serien mit Jahresaktion

Konkurrenz macht sich Sky intern durch seinen Ableger WOW. Dort kann man das aus dem Film- und Serienangebot bestehende Entertainmentpaket gerade zum Monatspreis von 5,98 Euro buchen, wenn man sich auf eine Laufzeit von zwölf Monaten einlässt. Die Sky-Abos können in Deutschland vor allem durch das Angebot von exklusiven Inhalten aus Eigenproduktion oder des US-Anbieters HBO punkten.

Zeitschriften-Flatrate Readly 1 Euro pro Monat

Ergänzend zu diesen Streaming-Aktionen haben wir noch einen weiteren Tipp, der sich an Menschen richtet, die gerne mal eine Zeitschrift aufschlagen – in diesem Fall geht es allerdings um die digitale Version.

Beim Anbieter Readly läuft gerade wieder eine Herbstaktion, in deren Rahmen man zwei Monate lang für nur 1 Euro auf die Zeitungs- und Zeitschriften-Flatrate zugreifen kann. Insgesamt bietet Readly derzeit mehr als 8.000 Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen an.

In den Vertragsbedingungen dazu steht, dass dieses Angebot einmalig pro Kunde ohne aktives Readly-Abonnement eingelöst werden kann und nicht mit anderen Rabatten kombinierbar ist. Nach Ablauf fallen monatliche Kosten in Höhe von 14,99 Euro pro Monat an, die Verlängerung ist allerdings jederzeit kündbar.