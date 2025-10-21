Filme, Serien, Bundesliga und Lesen
Unterhaltungs-Abos von Sky, Wow und Readly zum Sondertarif
Wenn ihr Lust habt, euch auf volle zwei Jahre festzulegen, hat der Pay-TV-Anbieter Sky aktuell ein auf den ersten Blick attraktives Streaming-Paket am Start. Zum Preis von 9,99 Euro pro Monat sind hier neben dem Serienangebot Sky Entertainment Plus noch das Netflix-Standardabo mit Werbung sowie die restlichen Freitagsspiele der Fußball Bundesliga enthalten.
Einen Haken hat die Sache allerdings: Die Freitagsspiele der Fußball Bundesliga sind nur während der aktuellen Saison 25/26 inbegriffen, die noch bis Mai 2026 läuft. Über den restlichen Zeitraum des Abonnements hinweg ist zum Preis von 10 Euro dann nur noch das Paket aus den Sky-Serien und der Zugriff auf die Sender von Sky Entertainment Plus sowie Netflix Standard mit Werbung enthalten.
Somit bleibt das Ganze ein Rechenspiel, dessen Ergebnis maßgeblich von den persönlichen Vorlieben und den Erwartungen an ein Unterhaltungs-Abonnement abhängt.
WOW Filme und Serien mit Jahresaktion
Konkurrenz macht sich Sky intern durch seinen Ableger WOW. Dort kann man das aus dem Film- und Serienangebot bestehende Entertainmentpaket gerade zum Monatspreis von 5,98 Euro buchen, wenn man sich auf eine Laufzeit von zwölf Monaten einlässt. Die Sky-Abos können in Deutschland vor allem durch das Angebot von exklusiven Inhalten aus Eigenproduktion oder des US-Anbieters HBO punkten.
Zeitschriften-Flatrate Readly 1 Euro pro Monat
Ergänzend zu diesen Streaming-Aktionen haben wir noch einen weiteren Tipp, der sich an Menschen richtet, die gerne mal eine Zeitschrift aufschlagen – in diesem Fall geht es allerdings um die digitale Version.
Beim Anbieter Readly läuft gerade wieder eine Herbstaktion, in deren Rahmen man zwei Monate lang für nur 1 Euro auf die Zeitungs- und Zeitschriften-Flatrate zugreifen kann. Insgesamt bietet Readly derzeit mehr als 8.000 Magazine und Zeitungen in 15 verschiedenen Sprachen an.
In den Vertragsbedingungen dazu steht, dass dieses Angebot einmalig pro Kunde ohne aktives Readly-Abonnement eingelöst werden kann und nicht mit anderen Rabatten kombinierbar ist. Nach Ablauf fallen monatliche Kosten in Höhe von 14,99 Euro pro Monat an, die Verlängerung ist allerdings jederzeit kündbar.
Zu beachten ist dabei jedoch, dass bei WOW voraussichtlich im nächsten Jahr die HBO Inhalte wegfallen, wenn HBO Max in Deutschalnd an den Start geht! Ich persönlich finde Wow dann vermutlich nicht mehr so ansprechend.
Das glaube ich erst, wenn es passiert. Warner hat Sky in Deutschland, Italien und England die vergangenen Jahren so oft den Arsch gerettet, aktiv gegen Eigeninteressen gearbeitet, so dass ich das Ende von Sky erst glaube, wenn es tatsächlich erfüllt ist. Im Augenblick gehe ich davon aus, dass man Sky und damit ja nun RTL weiterhin das ein oder andere HBO Thema exklusiv lassen wird. Das fehlt dann halt für HBO eigenes Angebot in diesen Ländern weg. Genauso wie man das mit Sky schon der Vergangenheit gemacht hat, siehe Netflix mit ihren Eigenproduktionen die lange Zeit exklusiv von Sky verkauft waren, ARD ZDF mit ihren teuren Serien anderthalb bis zwei Jahre Sky Exklusiv, etc. Sky hat ohne jeden Zweifel die genialsten Lizenzeinkäufer auf diesem Planeten.
Nie mehr Sky! Ein fürchterlich kundenunfreundlicher Laden!
Danke für den Tipp bzgl wow
eben umgemeldet und spare somit etwas Geld
zu dem Preis kann man es anschauen eine DVD kostet mehr