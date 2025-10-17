ifun.de — Apple News seit 2001. 44 888 Artikel

Neues Abo-Zugpferd für Apple TV

Apple in den USA exklusiver Übertragungspartner der Formel 1
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Apple macht längst keinen Hehl mehr daraus, dass das Unternehmen unter der Leitung von Tim Cook insbesondere auch mit Abonnements Geld verdienen will. Gestern erst haben wir über eine neue Streaming-Partnerschaft mit dem amerikanischen Medienkonzern NBCUniversal berichtet. Heute gibt Apple bekannt, dass das einst als Computerfirma gestartete Unternehmen ab dem kommenden Jahr exklusiver Partner für die Übertragung der Formel 1 in den Vereinigten Staaten wird.

Die Vereinbarung wurde zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren geschlossen und umfasst alle Trainings, Qualifikationen, Sprints und Grand-Prix-Rennen. Apple sichert sich damit die exklusiven Übertragungsrechte für alle F1-Events in den USA über seinen Streamingdienst Apple TV.

Apple Formel 1 Partnerschaft

Umfangreiche Integration in Apple-Dienste

Wie Apple mitteilt, werden ausgewählte Rennen sowie sämtliche Trainings in den USA kostenlos über die Apple-TV-App abrufbar sein. Darüber hinaus will Apple Inhalte zur Formel 1 in weitere seiner Dienste integrieren, darunter Apple News, Apple Music, Apple Maps und Apple Fitness+. Über die Apple-Sports-App können Nutzer zudem Live-Daten, Tabellen und Echtzeit-Updates zu allen Rennen verfolgen.

Das bereits bestehende Premiumangebot F1 TV bleibt für US-Nutzer verfügbar, wird künftig jedoch ausschließlich über Apple TV angeboten. Für den Zugriff ist ein aktives Apple-TV-Abonnement erforderlich.

Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit der Formel 1 auszubauen und Apple-TV-Abonnenten in den USA einen direkten Zugang zu einer der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zu bieten. Das Jahr 2026 wird eine neue Ära für die Formel 1 einläuten, mit neuen Teams, geänderten Regularien und Fahrzeugen, die von den besten Fahrern der Welt gesteuert werden. Apple will seinen Kunden dabei eine hochwertige, auf die Fans ausgerichtete Berichterstattung bieten, wie sie nur das Unternehmen selbst umsetzen könne.
-Eddy Cue, Apple

Apple beschreibt das neue Angebot als Fortsetzung der bereits bestehenden Kooperation zwischen Apple und der Formel 1. Das Unternehmen hat in diesem Zusammenhang zuletzt mit dem Spielfilm F1 The Movie Schlagzeilen gemacht, der weltweit in den Kinos lief und vom 12. Dezember an auch für Abonnenten von Apple TV zur Verfügung steht. Mit seinem erweiterten Formel-1-Engagement will Apple eigenen Worten zufolge seine Präsenz im Sportsegment ausbauen und den Motorsport für ein breiteres Publikum in den USA zugänglich machen.
17. Okt. 2025 um 16:02 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.888 weitere hätten wir noch.
    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hoffentlich auch hier irgendwann, statt das überteuerte und auswuchernde Sky/Wow Abo. Unterirdisches Preis/Leistung Verhältnis, vom Service fang ich nicht an. Glück wer noch eine F1ProTv Abo anschließen konnte, vor den Sky exklusiv Deal. Naja gehört ja alles nun der RTL Gruppe. wait and See. Schönes Wochenende euch!

  • Und die Deutschen haben mal wieder Pech gehabt, bin F1 Fan und suche schon lange vergeblich nach einer Alternative zu Sky was mir zu teuer ist, das wäre Top gewesen, aber mal wieder Pech gehabt

  • Hoffentlich mit auslaufen der jeweiligen TV Verträge, auch bald in weiteren Ländern.

  • Die Preise von Sky sind einfach abartig, das unterstütze ich nicht.

  • Ich gehöre noch zu den glücklichen, die F1 TV gucken können. Die komplette Formel Serien für unter 70€ im Jahr ist unschlagbar gut. Hoffe der Preis bleibt, wenn Apple das hier Deutschland auch übernehmen sollte.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44888 Artikel in den vergangenen 8760 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven