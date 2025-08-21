Preiserhöhung für Apple TV+: In den USA 30 Prozent teurer

Apple TV+ wird wieder teurer. In den USA hat Apple den Monatspreis für seinen Videodienst bereits von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar angehoben und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Apple Deutschland hier nachzieht.

Gegenüber US-Medien hat Apple die Preissteigerung um 30 Prozent damit begründet, dass das Angebot seit der Einführung des Videodienstes deutlich erweitert wurde. Apple hat die Ankündigung der erhöhten Preise dann auch gleich dazu genutzt, für sein Abo-Paket Apple One Werbung zu machen. Dieses sei der einfachste Weg, die Abonnementdienste von Apple zum besten Preis zu nutzen. Denn die Abo-Preise für Apple One bleiben fürs Erste unverändert.

Apple hat den Preis für seinen Videodienst damit seit dessen Einführung vor fünf Jahren zum dritten Mal erhöht. Nach einer langen kostenlosen Einführungsphase waren hier zunächst 4,99 Euro und später 6,99 Euro im Monat angefallen. Ende 2023 hat Apple den Monatspreis dann auf 9,99 Euro erhöht.

Dem Argument, dass Apple das Angebot von Apple TV+ stetig erweitert, kann man nicht widersprechen. Allerdings kann Apples Videodienst weiterhin bei Weitem nicht mit der Auswahl von konkurrierenden Angeboten, allen voran Netflix, mithalten. Zudem hat Apple erst in letzter Zeit wiederholt betont, wie gut sich seine Abo-Angebote entwickeln und bei der Veröffentlichung seiner Wirtschaftsergebnisse regelmäßig über Rekordzahlen in diesem Segment berichtet.

Das Abo ist kein „No-Brainer“ mehr

Der Preisanstieg um 30 Prozent dürfte dafür sorgen, dass ein Teil der Nutzer sein Abonnement überdenkt und Apple TV+ stattdessen gezielt nur für ausgewählte Filme und Serien bucht.

Bislang wird uns auf der deutschen Apple-Webseite sowie in den Apps für Apple TV+ allerdings noch der alte Preis in Höhe von 9,99 Euro angezeigt. Schickt uns gerne eine Nachricht, wenn ihr diesbezüglich schon andere Informationen seht.