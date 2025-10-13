Aus Apple TV+ wird Apple TV: F1-Film begleitet Rebranding

Apple hat den Namen seines Streamingdienstes geändert und setzt künftig auf eine vereinfachte Markenbezeichnung: Aus Apple TV+ wird Apple TV. Begleitet wird der Namenswechsel von einem international beworbenen Filmstart und dem unveränderten Fokus auf Eigenproduktionen.

Aus Apple TV+ wird Apple TV

So hat Apple heute mitgeteilt, dass „F1 – Der Film“, ab dem 12. Dezember weltweit im Streamingangebot verfügbar sein wird. Die Umbenennung fällt in eine Phase, in der Apple stärker auf High-End-Produktionen setzt und diese auf digitalen Plattformen mit hoher Reichweite positionieren will.

Mit dem neuen Namen will Apple nicht nur Klarheit schaffen, sondern auch das eigene Markenbild vereinheitlichen. Die bisherige Trennung zwischen dem Streamingdienst Apple TV+, der Set-Top-Box Apple TV und der App gleichen Namens hatte bei vielen Nutzern für Verwirrung gesorgt. Der Dienst bleibt über die bekannten Kanäle erreichbar, darunter iPhone, iPad, Apple Vision Pro sowie über Smart TVs, Spielkonsolen und Webbrowser.

F1 startet am 12. Dezember

Den inhaltlichen Rahmen für das Rebranding liefert ein aufwendig produzierter Spielfilm, der in Kooperation mit der Formel 1 entstand. „F1 – Der Film“ wurde während realer Rennwochenenden aufgenommen und erzählt die Geschichte eines einst gefeierten Fahrers, der nach Jahrzehnten im Motorsport für ein Comeback gewonnen wird. Die Hauptrollen übernehmen Brad Pitt und Damson Idris. Neben bekannten Namen aus der Filmbranche war auch der mehrfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton an der Produktion beteiligt.

Nach einer erfolgreichen Kinoausstrahlung mit weltweit über 600 Millionen Dollar Umsatz steht der Film in Kürze erstmals für das Streamingpublikum bereit. Bereits im Vorfeld wurden Soundtrack und begleitende Musikvideos millionenfach gestreamt.

Preis vorerst unverändert

Apple TV kostet monatlich 9,99 Euro und kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden. Käufer eines neuen Apple-Geräts erhalten für begrenzte Zeit drei Monate kostenlosen Zugriff. Das Angebot ist in über 100 Ländern und auf mehr als einer Milliarde Endgeräten verfügbar. Die Umstellung auf den neuen Namen betrifft ausschließlich die Marke, an bestehenden Zugängen und Preisen ändert sich zunächst nichts.