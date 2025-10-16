Apple TV und Peacock: Apple schnürt sein erstes Streaming-Bundle

Schon seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, dass Apple Partnerschaften mit anderen Anbietern eingehen will, um neue Abonnenten zu gewinnen und die Verbreitung seines Videodienstes zu erhöhen. Nun haben Apple und NBCUniversal offiziell bekanntgegeben, dass sie zusammengefunden haben und ihre Streaming-Angebote Apple TV und Peacock zu einem vergünstigten Preis als kombiniertes Abo anbieten.

Bevor wir weiterschreiben: Der Videodienst Peacock und damit auch das Kombi-Angebot mit Apple TV sind in Deutschland nicht verfügbar. Es liegen auch keinerlei Informationen darüber vor, ob und wann mit einer Markteinführung hierzulande zu rechnen ist. Peacock war hierzulande vor drei Jahren für kurze Zeit im Rahmen eines Sky-Abonnements verfügbar.

Zwei Varianten verfügbar

In den USA können Nutzer ab dem 20. Oktober Apple TV und Peacock erstmals in einem kombinierten Abo buchen. Das neue Paket soll laut der Ankündigung beider Unternehmen die über beide Plattformen verfügbare Auswahl an Serien, Filmen, Sportübertragungen und Live-Events zu einem vergünstigten Preis bündeln.

Das neue Kombiangebot wird in zwei Varianten erhältlich sein: Die Basisversion, bestehend aus Apple TV und Peacock Premium, soll 14,99 US-Dollar pro Monat kosten. Für 19,99 Dollar monatlich bietet die Premium-Plus-Version von Peacock zusätzliche Inhalte und Download-Möglichkeiten.

Peacock für Apple-One-Abonnenten günstiger

Die Kooperation der beiden Unternehmen erstreckt sich darüber hinaus auch auf Apples Apple-One-Abopakete. Nutzer, die hier ein Family- oder Premier-Abonnement nutzen, erhalten 35 Prozent Preisnachlass auf ein Peacock-Abonnement.

Den Start des Angebots begleitend haben beide Seiten umfangreiche Werbemaßnahmen angekündigt. So sollen Peacock-Abonnenten einige Apple-Serien kostenlos testen können, während in der Apple-TV-App ausgewählte Inhalte aus dem Angebot von Peacock verfügbar sein werden, darunter Folgen aus den Serien Law & Order, Bel-Air, Twisted Metal, Love Island Games, Happy’s Place, The Hunting Party und Real Housewives of Miami.