Apple sperrt Mac-Apps „Downie“ und „Permute“

Charlie Monroe zeichnet für mehrere bekannte Mac-Anwendungen verantwortlich, darunter der Media-Converter Permute oder der Video-Downloader Downie. Aktuell lässt sich keine der Anwendungen mehr ausführen. Apple hat das Konto des Entwicklers offenbar ohne jegliche Begründung gesperrt.

Our developer account was suspended by Apple for unknown reasons and it is the cause of these issue. We are working on a solution and it will be announced on https://blog.charliemonroe.net/.