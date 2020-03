Downie: Komfortabler und vielseitiger Video-Downloader für Mac

Mit ViDL haben wir euch kürzlich eine benutzerfreundliche Verpackung des Kommandozeilen-Tools youtube-dl vorgestellt. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind eher schlicht, der Entwickler hatte nicht den Anspruch, ein möglichst vielseitiges leistungsfähiges Download-Werkzeug zu programmieren, sondern sieht seine App eher als Komfort-Erweiterung. Wer dagegen eine möglichst leistungsfähige Alternative sucht, sollte einen Blick auf Downie werfen.

Downie ist zumindest für Nutzer der Software-Flatrate Setapp eine uneingeschränkte Empfehlung. Diese können die App nämlich im Rahmen ihres Abonnements nutzen und die Preisansage des Entwicklers ignorieren. Wer Downie regulär kaufen will, wird mit 19 Euro zur Kasse gebeten. Allerdings habt ihr vor dem Kauf die Möglichkeit, die Anwendung kostenlos zu testen.

Downie erlaubt den Video-Download von einer Vielzahl unterstützter Webseiten und unterstützt dabei Auflösungen von bis zu 4K. Die gewünschte Videoauflösung lässt sich dabei vorgeben, standardmäßig lädt Downie immer die beste Qualität herunter, ihr könnt aber auch ein eigenes Limit setzen. Auch mit Blick auf das gewünschte Format zeigt sich die App anwenderfreundlich. So lässt sich MP4 als bevorzugt festlegen und kann in Kombination der vom gleichen Entwickler angebotenen App Permute geladene Dateien auch direkt in ein gewünschtes Zielformat Formate konvertieren.

Als kleines Bonbon gibt’s noch Erweiterungen für Safari, Chrome und weitere Browser, mit deren Hilfe ihr den Download eines Videos direkt per Mausklick starten könnt.