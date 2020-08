DAZN streamt die Champions League 2021/22

DAZN wird in der Fußball-Saison 2021/22 den größten Teil der Spiele in der UEFA Champions League live übertragen. Wie der Videodienst mitteilt, werden für Abonnenten dann 121 von 138 Begegnungen live und exklusiv übertragen.

DAZN sieht sich damit als die neue Nummer 1 in Sachen Fußball-Übertragung. Ab der Saison 2021/22 zeigt der Sportdienst fast alle Spiele der UEFA Champions League exklusiv als Einzelspiele und in der Konferenz. Bereits im Juni wurde bekannt, dass bei DAZN weiterhin auch die Bundesliga-Begegnungen am Freitag und am Sonntag live gezeigt werden.

Einen Vorgeschmack auf das kommende Fußball-Paket will DAZN bereits in diesem Monat abliefern. Der diesen Streaming-Anbieter überträgt im August fast alle Begegnungen aus der UEFA Champions League und UEFA Europa League, insgesamt sind das 23 Spiele an 19 Tagen. Sämtliche von DAZN gezeigten Begegnungen stehen nicht nur live, sondern im Anschluss auch zum Abruf bereit. Los geht’s bereits morgen mit dem Achtelfinale der UEFA Europa League.

Neben zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche können sich Fußball-Begeisterte dann auch auf nahezu die komplette UEFA Champions League live und exklusiv bei DAZN freuen: Alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele –von den Playoffs bis zum Finale. Dazu die Konferenz und die Highlights aller Spiele. Nur bei DAZN kann man so viel Premium-Fußball an einem Ort erleben.

DAZN steht für neue Nutzer einen Monat lang kostenlos zur Verfügung. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Monatsabo für 11,99 Euro oder einer Jahresmitgliedschaft zum Preis von 119,99 Euro. Das Angebot des Videodiensts lässt sich über Smart TVs und Set-Top-Boxen, darunter Apple TV und Fire TV, per App auf Smartphones und Tablets, im Webbrowser oder auch auf den Konsolen-Modellen PlayStation 4, PlayStation 3 und Xbox One nutzen.