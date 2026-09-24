Apple Intelligence auf dem Mac: Was in Deutschland geht – und was nicht

Apple Intelligence ist inzwischen deutlich weiter als noch vor einem Jahr. Schreibwerkzeuge, Bildgenerierung, Übersetzungen, intelligente Fotobearbeitung und zahlreiche kleinere Helfer stehen auch deutschen Mac-Nutzern zur Verfügung. Gleichzeitig sorgen Hinweise auf englischsprachige Funktionen, Siri AI und neue KI-Modelle immer wieder für Verwirrung. Eine Leserfrage nehmen wir daher zum Anlass für eine Bestandsaufnahme: Was funktioniert auf dem Mac tatsächlich – und braucht man dafür einen aktuellen M3-, M4- oder M5-Rechner?

M1 reicht für fast alles

Die wichtigste Antwort zuerst: Für Apple Intelligence reicht grundsätzlich jeder unterstützte Mac mit M1-Chip oder neuer. Das gilt auch für ältere MacBook Air, Mac mini oder iMac mit M1 und selbst für Modelle mit lediglich 8 GB Arbeitsspeicher. Intel-Macs bleiben außen vor, zumal macOS 27 ohnehin vollständig auf Apple-Prozessoren setzt.

Eine Hardware-Ausnahme gibt es allerdings. Apples neues und deutlich größeres On-Device-Modell „AFM Core Advanced“ läuft auf dem Mac erst ab einem M3-Prozessor und mindestens 12 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Das bedeutet jedoch nicht, dass M1- und M2-Macs die neue Apple-Intelligence-Generation nicht bekommen.

Aktuell ermöglicht das Advanced-Modell auf dem Mac vor allem zwei zusätzliche Funktionen: eine deutlich genauere systemweite Diktierfunktion und stärker anpassbare, ausdrucksstarke Siri-Stimmen. Die eigentlichen KI-Werkzeuge, Siri AI, Bildbearbeitung oder Image Playground setzen dagegen keinen M3 voraus.

Das funktioniert bereits auf Deutsch

Wer seinen Mac und Siri auf Deutsch eingestellt hat, kann inzwischen einen großen Teil von Apple Intelligence verwenden. Dazu gehören unter anderem:

Schreibtools zum Überarbeiten, Korrekturlesen und Zusammenfassen von Texten

Zusammenfassungen in Mail, Nachrichten, Notizen und Mitteilungen

Priorisierte E-Mails und die Fokusfunktion „Unterbrechungen reduzieren“

Image Playground und Genmoji

natürlichsprachige Suche und Rückblickfilme in Fotos

„Bereinigen“, „Erweitern“ und räumliches Neuausrichten von Fotos

Live-Übersetzungen in Nachrichten, FaceTime und der Telefon-App

intelligente Safari-Funktionen wie Tab-Gruppierung, eigene Erweiterungen und „Mitteilung an mich“

Erstellen von Kurzbefehlen, Kalenderterminen und Erinnerungen per Beschreibung

Apple-Intelligence-Modelle innerhalb der Kurzbefehle-App

die ChatGPT-Erweiterung von Apple Intelligence

Die aktuelle Funktionsübersicht von Apple ist inzwischen erfreulich lang. Gerade bei macOS 27 kamen mit den neuen Fotowerkzeugen, den Safari-Funktionen und natürlich beschriebenen Kurzbefehlen noch einmal zahlreiche Funktionen hinzu.

Hier bleibt Englisch Pflicht

Ganz ohne Einschränkungen sind deutsche Nutzer weiterhin nicht unterwegs. Einige der neuen Funktionen stellt Apple bislang nur auf Englisch bereit. Dazu gehören die neuen Vorschläge in Mail, die personalisierten intelligenten Antworten in Nachrichten, der Anrufkontext sowie intelligente Vorschläge für Datei- und Ordnernamen. Auch die neue, besonders genaue Diktierfunktion wird zunächst nur auf Englisch angeboten.

Damit relativiert sich auch der Hardwarevorteil neuerer Macs etwas: Wer seinen Rechner ausschließlich auf Deutsch verwendet, profitiert derzeit kaum davon, dass das größere AFM-Core-Advanced-Modell erst ab M3 und 12 GB RAM läuft.

Seit der Ankündigung von Apple Intelligence sind viele Features hinzugekommen.

Siri AI ist ein Sonderfall

Etwas komplizierter bleibt die Lage bei Siri AI. Anders als auf iPhone und iPad ist Apples neuer Assistent auf dem Mac auch innerhalb der Europäischen Union verfügbar. Offiziell unterstützt Siri AI bislang allerdings ausschließlich Englisch. Dafür müssen sowohl die Systemsprache als auch Siri auf Englisch eingestellt sein.

Ist dies erledigt, stehen auch auf einem M1-Mac persönlicher Kontext, Aktionen innerhalb von Apps, eine eigene Siri-App sowie die visuelle Intelligenz für Bildschirminhalte zur Verfügung. Interessanterweise versteht Siri AI schon jetzt deutsche Eingaben und antwortet darauf auch auf Deutsch. Die Oberfläche und die für die Aktivierung erforderliche Systemeinstellung bleiben trotzdem englisch.

Wer deshalb auf Siri AI verzichtet, verliert nicht Apple Intelligence insgesamt. Die klassischen Schreibtools, Bilderstellung, Übersetzungen und die meisten in Apps integrierten KI-Funktionen bleiben bei deutscher Systemeinstellung verfügbar.

KI benötigt auch ordentlich Speicherplatz

Ein Unterschied zwischen älteren und neueren Macs zeigt sich noch beim Speicherbedarf. Apple nennt für die meisten kompatiblen Macs bis zu 8 GB für lokale Apple-Intelligence-Modelle. Rechner ab M3 mit mindestens 12 GB RAM können für das größere Advanced-Modell bis zu 14 GB benötigen. In der Praxis kann der angezeigte Speicherverbrauch sogar höher ausfallen.

Wie wir gestern berichtet haben, verschwinden die Modelle zudem nicht automatisch, wenn einzelne KI-Funktionen deaktiviert werden.

Unterm Strich ist der Einstieg damit weniger hardwareabhängig, als man angesichts der vielen neuen M-Chips vermuten könnte. Ein MacBook Air mit M1 bekommt auch 2026 noch fast das komplette Apple-Intelligence-Paket. Die größere Einschränkung für deutsche Nutzer ist derzeit nicht das Alter des Rechners, sondern weiterhin die Sprache.