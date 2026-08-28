Siri AI auf dem Mac: Deutsch geht, hat aber Nebenwirkungen

Mit macOS 27 rückt auch Siri AI näher an den regulären Start. Für Nutzer in Deutschland ist die Lage dabei ungewöhnlich: Während die neue Siri auf iPhone und iPad in der Europäischen Union zunächst außen vor bleibt, kann sie auf dem Mac genutzt werden. Apple hat seine deutschen Informationsseiten inzwischen entsprechend angepasst und nennt den Mac ausdrücklich als unterstützte Plattform.

Ganz ohne Umwege funktioniert der Zugriff allerdings nicht. Wie schon zu Beginn der Betaphase beschrieben, müssen sowohl macOS als auch Siri auf Englisch eingestellt sein. Erst dann erscheint Siri AI und lässt sich aktivieren.

Siri AI versteht bereits deutsche Anfragen

Die englische Grundeinstellung bedeutet allerdings nicht, dass Siri AI nur englische Eingaben verarbeitet. Deutsche Fragen lassen sich sowohl einsprechen als auch eintippen und werden ebenfalls auf Deutsch beantwortet. Unter der Oberfläche kommt die neue Siri mit unserer Sprache also bereits zurecht.

Für den Alltag ist das durchaus interessant. Wer ausprobieren möchte, wie Siri persönliche Zusammenhänge verarbeitet oder längere Gespräche führt, muss seine Anfragen nicht erst ins Englische übersetzen. Die Einschränkung betrifft derzeit vor allem die Konfiguration und die Oberfläche des Systems.

Dass Siri AI auf dem Mac innerhalb der EU bereits verfügbar ist, während iPhone und iPad warten müssen, ist inzwischen bekannt. Apple führt dafür regulatorische Fragen rund um den Digital Markets Act an. Die Auseinandersetzung mit der EU betrifft allerdings nur die mobilen Plattformen (und damit auch die Apple Watch).

Sprachwechsel springt aufs iPhone über

Problematischer wird die Sache, sobald mehrere Apple-Geräte dieselbe Apple-ID verwenden. Wird Siri auf dem Mac für Siri AI auf Englisch gestellt, übernimmt auch das iPhone diese Einstellung. Ein schneller Sprachbefehl unterwegs funktioniert dann ebenfalls nur noch mit einer englisch konfigurierten Siri.

Ärgerlich ist dabei, dass sich dieses Verhalten offenbar nicht über die iCloud-Einstellungen verhindern lässt. macOS bietet dort zwar einen separaten Schalter für die Synchronisierung von Siri über iCloud. Selbst wenn dieser deaktiviert ist, wird die auf dem Mac gewählte Siri-Sprache auf andere Geräte derselben Apple-ID übertragen.

Damit entsteht für deutsche Nutzer ein wenig eleganter Tauschhandel. Siri AI lässt sich auf dem Mac bereits ausprobieren und sogar auf Deutsch ansprechen. Dafür muss Siri systemweit auf Englisch konfiguriert werden und diese Einstellung wandert auf das iPhone weiter. Wer dort weiterhin selbstverständlich deutsche Sprachbefehle verwenden möchte, muss die Einstellungen anschließend wieder zurückdrehen.