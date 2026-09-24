Smart Home zum Nachrüsten
Alte Lichtschalter werden smart: Shelly 2L Gen4 für 38,90 Euro
Wer ein älteres Haus nachträglich zum Smart Home machen möchte, stößt bei Unterputzmodulen schnell auf ein Problem: Hinter klassischen Lichtschaltern liegt häufig kein Neutralleiter. Genau für solche Installationen bietet Shelly jetzt den Shelly 2L Gen4 an. Das kompakte Modul wird hinter einem vorhandenen Doppelschalter montiert und kann zwei Beleuchtungskreise unabhängig voneinander steuern.
Die vorhandenen Wandschalter bleiben dabei erhalten und funktionieren weiterhin wie gewohnt. Zusätzlich lassen sich die angeschlossenen Lampen anschließend per App, Zeitplan, Automation oder über ein verbundenes Smart-Home-System schalten. Gerade für Bestandsgebäude lässt sich damit vergleichsweise unauffällig smarte Technik nachrüsten, ohne Schalterprogramme auszutauschen oder neue Steuerleitungen zu verlegen.
Interessant für ältere Installationen
Der wesentliche Unterschied zu vielen klassischen Unterputzrelais ist der Betrieb ohne Neutralleiter. Der Shelly wird über die vorhandene Phase eingebunden. Für LED-Leuchten und andere geringe Lasten liefert der Hersteller einen Shelly Bypass 1L/2L direkt mit. Dieser wird parallel zur Last installiert und sorgt dafür, dass das Modul auch bei ausgeschaltetem Licht zuverlässig versorgt wird.
Die beiden Ausgänge sind unterschiedlich ausgelegt. Am ersten Kanal können Verbraucher bis 200 Watt angeschlossen werden, am zweiten sind bis zu 700 Watt möglich. Mit Abmessungen von rund 41 × 42 × 16 Millimetern soll das Modul weiterhin hinter handelsübliche Schalter passen. Arbeiten an der 230-Volt-Installation gehören natürlich in fachkundige Hände.
Matter bringt die Schalter zu Apple Home
Wie bei Shellys übriger Gen4-Familie ist man bei der Smart-Home-Plattform nicht auf das System des Herstellers festgelegt. Der 2L Gen4 unterstützt WLAN, Bluetooth und Zigbee sowie Matter over Wi-Fi. Damit können die beiden Kanäle auch direkt in Apple Home eingebunden und beispielsweise über Siri oder Automationen gesteuert werden.
Shellys Gen4-Dimmer haben wir bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt. Daneben unterstützt das neue Modul lokale Zeitpläne und Szenen sowie umfangreichere Integrationen per MQTT, WebSockets oder eigenen Skripten. Zusätzlich kann es als WLAN-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway für weitere Shelly-Geräte dienen.
Der Shelly 2L Gen4 ist bereits erhältlich und kostet direkt beim Hersteller 38,90 Euro. Damit bietet sich das kleine Modul vor allem für Nutzer an, die eine bestehende Elektroinstallation Schritt für Schritt smart machen wollen, ohne dabei auf die vertrauten Lichtschalter zu verzichten.
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Sind die Geräte auch mit Wechsel- und Kreuzschaltungen kompatibel? Oder muss man dann alle weiteren Schalter deaktivieren?
Funktioniert, hier musst du nur einen Schalter smart machen, da du ja mit dem anderen (Wechsel) oder den anderen (Kreuz) nur Signal gibst. Bei Kreuz würde ich aber empfehlen Taster in Reihe zu schalten.
Es liegt hinter dem Schalter kein Neutralleiter? Wie soll das funktionieren? Eine Lampe wird über die Phase und den Neutralleiter geschaltet.
Bei älteren Häusern geht der Neutralleiter teilweise nicht den „Umweg“ über den Schalter, so wie bei uns.
Die bis in die 1970er Jahre übliche 2-adrige Verdrahtung (auch Nullung genannt) ließ und lässt auch heute noch Lampen leuchten…..
Bei alten Gebäuden gibt es eher das Problem das die Unterputzdosen einfach nicht tief genug sind um Shellyprodukte und den Schalter zu platzieren. Wenn man dazu in einem Mietobjekt wohnt geht das ohne Einverständnis nicht.
Wird jetzt von Schneider Electric übernommen