Alte Lichtschalter werden smart: Shelly 2L Gen4 für 38,90 Euro

Wer ein älteres Haus nachträglich zum Smart Home machen möchte, stößt bei Unterputzmodulen schnell auf ein Problem: Hinter klassischen Lichtschaltern liegt häufig kein Neutralleiter. Genau für solche Installationen bietet Shelly jetzt den Shelly 2L Gen4 an. Das kompakte Modul wird hinter einem vorhandenen Doppelschalter montiert und kann zwei Beleuchtungskreise unabhängig voneinander steuern.

Die vorhandenen Wandschalter bleiben dabei erhalten und funktionieren weiterhin wie gewohnt. Zusätzlich lassen sich die angeschlossenen Lampen anschließend per App, Zeitplan, Automation oder über ein verbundenes Smart-Home-System schalten. Gerade für Bestandsgebäude lässt sich damit vergleichsweise unauffällig smarte Technik nachrüsten, ohne Schalterprogramme auszutauschen oder neue Steuerleitungen zu verlegen.

Interessant für ältere Installationen

Der wesentliche Unterschied zu vielen klassischen Unterputzrelais ist der Betrieb ohne Neutralleiter. Der Shelly wird über die vorhandene Phase eingebunden. Für LED-Leuchten und andere geringe Lasten liefert der Hersteller einen Shelly Bypass 1L/2L direkt mit. Dieser wird parallel zur Last installiert und sorgt dafür, dass das Modul auch bei ausgeschaltetem Licht zuverlässig versorgt wird.

Die beiden Ausgänge sind unterschiedlich ausgelegt. Am ersten Kanal können Verbraucher bis 200 Watt angeschlossen werden, am zweiten sind bis zu 700 Watt möglich. Mit Abmessungen von rund 41 × 42 × 16 Millimetern soll das Modul weiterhin hinter handelsübliche Schalter passen. Arbeiten an der 230-Volt-Installation gehören natürlich in fachkundige Hände.

Matter bringt die Schalter zu Apple Home

Wie bei Shellys übriger Gen4-Familie ist man bei der Smart-Home-Plattform nicht auf das System des Herstellers festgelegt. Der 2L Gen4 unterstützt WLAN, Bluetooth und Zigbee sowie Matter over Wi-Fi. Damit können die beiden Kanäle auch direkt in Apple Home eingebunden und beispielsweise über Siri oder Automationen gesteuert werden.

Shellys Gen4-Dimmer haben wir bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt. Daneben unterstützt das neue Modul lokale Zeitpläne und Szenen sowie umfangreichere Integrationen per MQTT, WebSockets oder eigenen Skripten. Zusätzlich kann es als WLAN-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway für weitere Shelly-Geräte dienen.

Der Shelly 2L Gen4 ist bereits erhältlich und kostet direkt beim Hersteller 38,90 Euro. Damit bietet sich das kleine Modul vor allem für Nutzer an, die eine bestehende Elektroinstallation Schritt für Schritt smart machen wollen, ohne dabei auf die vertrauten Lichtschalter zu verzichten.

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