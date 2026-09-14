macOS 27 Golden Gate: Siri AI startet auf dem Mac

Apple hat macOS 27 Golden Gate zum Download freigegeben. Das große Jahresupdate für den Mac steht damit wie bereits angekündigt für alle Macs mit Apple-Prozessoren bereit. Neben zahlreichen kleineren Systemverbesserungen bringt die neue Version vor allem zusätzliche Funktionen rund um Apple Intelligence, überarbeitete Kinderschutzoptionen und Anpassungen am Liquid-Glass-Design.

Zu den sichtbaren Neuerungen zählen ein Regler für die Darstellung von Liquid Glass, überarbeitete Symbolleisten und Fensterformen sowie Anpassungen für eine bessere Lesbarkeit. Apple verspricht zudem schnellere AirDrop-Übertragungen, flotteres Durchsuchen von Netzwerkdateien und kürzere Ladezeiten für Startseiteninhalte in Safari. Mail erhält ein neues Ranking für Suchergebnisse, Safari kann Tabs automatisch nach Themen gruppieren und Webseiten auf Änderungen überwachen.

Siri AI startet auf dem Mac

Die zentrale Neuerung ist Siri AI. Die neue Assistenz steht unter macOS 27 zunächst als Betaversion und auf Englisch zur Verfügung. Anders als auf iPhone, iPad und Apple Watch soll sie auf kompatiblen Macs auch innerhalb der Europäischen Union genutzt werden können.

Siri AI greift auf persönlichen Kontext zu, kann Aktionen in Apps ausführen und Informationen aus dem Internet einbeziehen. Eine eigene Siri-App sammelt frühere Unterhaltungen und erlaubt es, Gespräche fortzusetzen oder anzupinnen. Über die visuelle Intelligenz lassen sich außerdem Inhalte auf dem Bildschirm analysieren. Beim Schreiben kann Siri neue Texte erstellen oder vorhandene Entwürfe bearbeiten. Für bestimmte serverbasierte Apple-Intelligence-Funktionen weist Apple auf tägliche Nutzungslimits hin.

Siri AI & Co.: Apple bestätigt kostenpflichtige Nutzungskontingente

Auch andere Anwendungen erhalten KI-Funktionen. Fotos kann Bildausschnitte nachträglich erweitern und größere Objekte entfernen. Kurzbefehle lassen sich anhand einer Beschreibung erstellen. Die Passwörter-App soll kompromittierte oder schwache Kennwörter künftig teilweise automatisch ändern können, diese Funktion folgt allerdings erst mit einem späteren Update.



Mehr Kontrolle für Eltern

Apple baut mit macOS 27 zugleich die Kinderschutzfunktionen aus. Kinder können den Besuch neuer Webseiten zur Freigabe anfragen, Eltern erhalten entsprechende Anfragen in Nachrichten. Die Kommunikationssicherheit soll neben Nacktheit nun auch bei blutigen oder gewalttätigen Bildern und Videos eingreifen. Nutzungszeiten lassen sich nach Kategorien und Wochentagen genauer festlegen.

Hinzu kommen automatisch erzeugte Untertitel für Videos, Unterstützung für ultrabreite Displays bis hin zu 5K bei 120 Hz sowie Verbesserungen für geteilte iCloud-Alben.

macOS 27 setzt erstmals vollständig auf Apple-Prozessoren und unterstützt das MacBook Air und das MacBook Pro ab 2020, den iMac ab 2021, den Mac mini ab 2020, den Mac Studio ab 2022 sowie den Mac Pro mit Apple Chip.