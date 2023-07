Disney+ im August: Neues von „Only Murders…“, Star Wars und den Guardians

Disney+ hat seine Neuerscheinungen für den kommenden Monat angekündigt. Auf dem Kalenderblatt für den August 2023 finden sich gleich mehrere namhafte Erweiterungen für das Programm des Videodienstes, allem voran die dritte Staffel von „Only Murders in the Building“, in der Charles, Oliver und Mabel Unterstützung von Meryl Streep als Loretta Durkin erhalten.

Obendrauf wird das Star-Wars-Universum auf Disney+ am 23. August um den Film „Star Wars: Ahsoka“ erweitert und mit „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“ kann bereits vom 2. August an auch Marvel mit einer neuen Produktion aufwarten.

Only Murders in the Building

Staffel 3 – Ab 8. August exklusiv auf Disney+ (Star)

In Staffel 3 ermitteln Charles, Oliver und Mabel (gespielt von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez) in einem Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show. Ben Glenroy (Paul Rudd) ist ein Hollywood-Actionstar, dessen Broadway-Debüt durch seinen vorzeitigen Tod abgebrochen wird. Mit Hilfe seines Co-Stars Loretta Durkin (Meryl Streep) stürzt sich das Trio in seinen bisher schwierigsten Fall, während Regisseur Oliver verzweifelt versucht, seine Show wieder auf die Beine zu stellen. Vorhang auf!

FX’s „The Bear: King of the Kitchen“

Staffel 2 – Ab 16. August exklusiv auf Disney+ (Star)

Die zweite Staffel begleitet Carmen „Carmy“ Berzatto, Sydney Adamu und Richard „Richie“ Jerimovich bei der Umgestaltung ihres einfachen Sandwich-Shops in ein Lokal der Spitzenklasse. Während sie das Restaurant von Grund auf neu einrichten, entwickeln sich auch die Crew-Mitglieder weiter. Sie sind gezwungen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich zu entscheiden, wie ihre jeweilige Zukunft aussehen soll. Natürlich stellt sich heraus, dass das Einzige, was noch schwieriger ist, als ein Restaurant zu führen, die Eröffnung eines neuen Restaurants ist. Das Team jongliert mit der wahnsinnigen Bürokratie, Genehmigungen und Vertragspartnern sowie mit der Schönheit und kreativen Qual der Menüplanung. Der Umzug bringt auch einen neuen Fokus auf die Gastfreundlichkeit mit sich. Das gesamte Team ist gezwungen, auf neue Art und Weise zusammenzuarbeiten und die Grenzen seiner Fähigkeiten und Beziehungen auszuloten. Dabei lernen sie auch, was es bedeutet, im Einsatz zu sein, sowohl für die Gäste als auch für einander.

Star Wars: Ahsoka

Ab 23. August exklusiv auf Disney+ (Star Wars)

„Star Wars: Ahsoka“ spielt nach dem Fall des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die einer neuen Bedrohung für die verwundbare Galaxis auf der Spur ist.

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Ab 2. August auf Disney+ (Marvel)

In Marvel Studios’ „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“ sieht unsere geliebte Schar von Außenseitern dieser Tage ein wenig anders aus. Nachdem sie Knowhere vom Collector erworben haben, arbeiten die Guardians daran, den extremen Schaden, den Thanos angerichtet hat, zu beheben – entschlossen, Knowhere zu einem sicheren Hafen zu machen, nicht nur für sie selbst, sondern für alle Flüchtlinge, die durch das raue Universum vertrieben wurden. Aber es dauert nicht lange, bis ihr Leben von Rockets turbulenter Vergangenheit eingeholt wird. Peter Quill, der noch immer unter dem Verlust von Gamora leidet, muss sein Team für eine gefährliche Mission um sich scharen, um Rockets Leben zu retten – eine Mission, die, wenn sie nicht erfolgreich abgeschlossen wird, möglicherweise zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führen könnte.

Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge

Staffel 1 – Ab 2. August auf Disney+ streamen (National Geographic)

In „Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge“ setzt Bear Grylls noch einen drauf und lehrt seine prominenten Gäste grundlegende Überlebensfähigkeiten, die sie beherrschen und dann in einer Stresssituation unter Beweis stellen müssen. Die Herausforderungen und Schauplätze reichen von den schneebedeckten Gipfeln der kanadischen Rocky Mountains über die Wüsten des Great Basin bis hin zu den vulkanischen Regenwäldern Costa Ricas. „Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge“ zeigt, wie die prominenten Gäste ihre Körper und ihren Geist an die Grenzen bringen und versuchen, lebensverändernde Abenteuer zu bestehen, die sie bis an ihr Limit bringen.

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Staffel 4 – Ab 9. August exklusiv auf Disney+ (Disney)

Nach einem legendären Sommer sind die Wildcats wieder zurück an der East High und bereiten „High School Muscial 3: Senior Year“ vor. Die Pläne werden durcheinandergebracht, als Direktor Guiterrez bekannt gibt, dass Disney den langerwarteten Film „High School Musical 4: Das Wiedersehen“ an ihrer High School drehen wird.

Bob’s Burgers

Staffel 13 – Ab 16. August exklusiv auf Disney+ (Star)

Bob Belcher, ein Gastronom in dritter Generation, und seine schräge Familie betreiben das Restaurant Bob’s Burgers. Bob ist fest davon überzeugt, dass seine Burger für sich sprechen, und er scheut sich nicht, seinen Gästen eine Vielzahl ausgefallener Kreationen anzubieten. Seine Frau Linda unterstützt seinen Traum vom eigenen Restaurant, hat aber langsam die Nase voll davon, dass es meist lahm läuft und ständig am Rande der Pleite ist. Trotz aller Schwierigkeiten versucht Bob den Grill am Brutzeln zu halten. Alle Jahre wieder sind auch in dieser Staffel sowohl besondere Festtagsepisoden zu sehen als auch neue und wiederkehrende Gaststimmen zu hören.

Alle Neuerscheinungen auf Disney+ im August 2023

Ab 2. August

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (Marvel)

(Marvel) Doctor Lawyer – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1.Staffel (Star Wars)

– Neue Folgen der 1.Staffel (Star Wars) Comtradicao – Staffel 1-5 (Star)

– Staffel 1-5 (Star) Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 4. August

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Star)

(Star) Masel Tov Cocktail (Star)

(Star) Natural Born Killers (Star)

Ab 8. August

Only Murders in the Building – Staffel 3 (Star)

Ab 9. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 4 (Disney)

– Staffel 4 (Disney) Moving – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Europa von oben – Staffel 4 (National Geographic)

– Staffel 4 (National Geographic) Mayans M.C. – Staffel 4 (Star)

– Staffel 4 (Star) Der fantastische Yellow Yeti – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

Ab 11. August

Jagged Mind (Star)

(Star) Die verrückte Olympiade (Disney)

(Disney) Donalds Cousin Gustav (Disney)

(Disney) Kurzbesuch bei Onkel Donald (Disney)

(Disney) Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste (Disney)

(Disney) Goofy und Wilbur (Disney)

(Disney) Mickys Dampfwalze (Disney)

(Disney) Haie: Meister der Tarnung? (National Geographic)

(National Geographic) Rivalen: Haie vs. Orcas (National Geographic)

Ab 16. August

Bob’s Burgers – Staffel 13 (Star)

– Staffel 13 (Star) FX’s „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 2 (Star)

– Staffel 2 (Star) Miguel Wants to Fight (Star)

(Star) Breeders – Staffel 3 (Star)

– Staffel 3 (Star) Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 18. August

Der Klient (Star)

Ab 23. August

Star Wars: Ahsoka (Star Wars)

(Star Wars) Amerikas Nationalparks – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 25. August

Vacation Friends 2 (Star)

(Star) Explorer: Verschollen in der Arktis (National Geographic)

(National Geographic) Date Movie (Star)

(Star) Die Tigerhaie von Maui (National Geographic)

Ab 30. August