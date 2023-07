Telekom baut ihre Pakete mit WLAN-Hardware um

Die Telekom überarbeitet ihre Angebote für WLAN-Hardware. Die bislang erhältlichen Pakete WLAN Comfort Plus, WLAN Paket L und WLAN Paket M werden gestrichen. Stattdessen wird es von August an das neue Angebot „WLAN Comfort“ geben, dessen Einführung die Telekom mit einem Aktionsangebot für den damit verbunden zusätzlich verfügbaren Mesh-Verstärker begleiten will.

Für eine bessere WLAN-Abdeckung über Haus und Garten hinweg will die Telekom künftig neue Mesh-Pakete schnüren, mit denen man den Speed Home WLAN-Verstärker zu attraktiveren Preisen als Ergänzung zum Speedport Smart Router der Telekom erhalten kann. Die Einführung begleitend bekommen Neu- und Bestandskunden bei einer Buchung im Zeitraum zwischen dem 1. August 2023 und dem 31. Januar 2024 den Mesh-Verstärker zwölf Monate lang kostenlos und bezahlen während dieser Zeit lediglich die 6,95 Euro Monatsgebühren für den Speedport-Router.

Vom 13. Monat an wird dann der reguläre neue Monatspreis für das Paket mit beiden Geräten ihn Höhe von 9,95 Euro fällig. Das entspricht – sofern man die Zusatzoption dann wieder kündigt – einem kostenlosen Mesh-Verstärker über ein Jahr hinweg, denn die Mindestvertragslaufzeit der neuen Pakete beträgt ebenfalls zwölf Monate.

Wer lediglich den Mesh-Verstärker bei der Telekom mieten will, kann dies künftig zum Monatspreis von 3,95 Euro tun. Neben der Hardware ist hier noch die Hotline-Unterstützung und eine Netzwerkdiagnose im Rahmen des Heimnetz-Service der Telekom enthalten. In Verbindung mit dem größeren Paket inklusive Router verspricht die Telekom zudem, dass dieser im Falle eines Defekts innerhalb von 24 Stunden getauscht wird.

Kombi-Paket auch für Glasfaserkunden

Die Telekom bietet das neue Paket in leicht abgewandelter Form auch für Glasfaserkunden an. Hier bekommt man den Mesh-Verstärker zusammen mit der entsprechenden Variante des Routers mit integriertem Glasfasermodem über die ersten zwölf Monate hinweg für 7,95 Euro, in der Folge werden dann 10,95 Euro pro Monat fällig.