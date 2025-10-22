App-Store-Kritik auch aus China: Eingeschränkter Zugang, hohe Gebühren

In China formiert sich neuer Widerstand gegen Apples App-Store-Politik. Eine Gruppe iPhone- und iPad-Nutzern hat bei der Marktaufsicht eine Beschwerde eingereicht. Sie wirft Apple vor, den Zugang zu digitalen Inhalten künstlich zu beschränken, um eigene Zahlungsdienste durchzusetzen und hohe Gebühren von bis zu 30 Prozent auf In-App-Käufe zu verlangen.

Die Nutzer kritisieren zudem, dass alternative App-Stores und Bezahlsysteme in China nicht zugelassen sind, obwohl Apple in anderen Märkten inzwischen Zugeständnisse gemacht habe.

Die Beschwerdeführer sehen darin einen Verstoß gegen das chinesische Kartellrecht. Sie stützen sich dabei auf drei zentrale Punkte: die Bindung an das eigene Bezahlsystem, die Beschränkung der App-Verteilung auf den App Store und die aus ihrer Sicht überhöhte Umsatzbeteiligung Apples. Die Beschwerde markiert bereits den zweiten Versuch der Gruppe, gegen Apples App-Store-Politik in China vorzugehen. Eine zivilrechtliche Klage aus dem Jahr 2021 war vor Gericht gescheitert und liegt derzeit in der Berufung.

Europäische Verfahren erhöhen den Druck

Auch in Europa steht Apple derzeit in einem zentralen Verfahren zu seinen App-Store-Regeln unter Druck. Vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg verteidigt sich das Unternehmen gegen die Vorgaben des Digital Markets Act (DMA), der seit 2023 in Kraft ist. Der DMA verpflichtet marktbeherrschende Plattformbetreiber unter anderem dazu, ihre Systeme für Drittanbieter zu öffnen und alternative Kaufoptionen zuzulassen.

Die Vorgaben des DMA betreffen viele Digitalkonzerne

Apple hält die Vorgaben für unverhältnismäßig und verweist auf Risiken für Datenschutz, geistiges Eigentum und Gerätesicherheit. Zudem argumentiert Cupertino, der App Store sei keine eigenständige Plattform im Sinne des Gesetzes. Die EU-Kommission hingegen sieht in Apples Kontrolle über das App-Ökosystem eine Gefahr für fairen Wettbewerb und verweist auf die starke Abhängigkeit europäischer Verbraucher vom App Store.

Während in Europa regulatorische Vorgaben durchgesetzt und vor Gericht verhandelt werden, wird Apple in China nun auch direkt durch Verbraucher herausgefordert. Sollten in China Beschlüsse gefällt werden, die den europäischen Vorgaben gleichen, könnte dies eine globale Umstrukturierung des App Stores zur Folge haben.