Prozess um Öffnung des App-Ökosystems angelaufen
Apple gegen die EU: Rechtsstreit erreicht neues Niveau
Apple stellt sich in Luxemburg heute einem der bislang wichtigsten Prozesse zum europäischen Gesetz über digitale Märkte (DMA). Die EU hatte das Regelwerk 2023 eingeführt, um große Plattformbetreiber wie Apple, Google oder Amazon stärker zu regulieren. Apple beanstandet nun drei zentrale Aspekte des Gesetzes.
2023 eingeführt: Der Digital Markets Act soll Apples Marktmacht etwas zügeln
Die Verpflichtung, iPhones stärker mit Produkten von Drittanbietern kompatibel zu machen, gefährde laut Apple den Schutz geistigen Eigentums, die Privatsphäre der Nutzer und Sicherheitsstandards. Zudem sei das eigenen Software-Kaufhaus keine unabhängige Plattform im Sinne der europäischen Digitalgesetze, weshalb dieser gar nicht unter die neuen Vorgaben fallen könne.
Schließlich kritisiert Apple die Entscheidung der EU-Kommission, auch die rechtliche Relevanz des Nachrichtendienstes iMessage prüfen zu wollen, obwohl der Dienst laut Apple keine direkten Umsätze generiere.
EU-Kommission verteidigt Vorgaben
Die EU hält nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg dagegen und verweist auf Apples marktbeherrschende Stellung. Nach Ansicht der Kommission kontrolliert das Unternehmen den Zugang zu seinen Systemen nahezu vollständig und verhindere damit einen fairen Wettbewerb.
Die Kontrolle über den App Store und weitere Dienste ermögliche Apple nicht nur überdurchschnittliche Gewinne, sondern erschwere es auch anderen Anbietern, ihre Produkte gleichberechtigt auf der Plattform zu platzieren. Gerade im Bereich der Smartphone-Nutzung sei ein erheblicher Teil der europäischen Bevölkerung so von Apples Entscheidungen abhängig.
Die Vorgaben des DMA betreffen viele Digitalkonzerne
Apple steht mit seiner Kritik am Gesetz an den europäischen Digitalgesetzen nicht allein. Auch andere große Digitalkonzerne wie Google, Amazon, Meta und Microsoft sind vom DMA betroffen und ziehen vor Gericht. Der Fall Apples gilt jedoch als besonders brisant. Das Unternehmen war bereits im Frühjahr mit einer gesonderten Beschwerde gegen eine App-Store-Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro vorgegangen.
- 500 Mio. Euro: Apple muss EU-Strafe vorerst nicht bezahlen
Weitere Auseinandersetzungen, etwa über die Frage, ob iOS-Entwickler ihre Kunden künftig außerhalb des App Stores zu Käufen führen dürfen, laufen parallel. Die EU verteidigt das Gesetz als notwendigen Schritt zur Wahrung fairer digitaler Märkte. Das Urteil des Gerichts dürfte entsprechend richtungsweisend für die künftige Regulierung großer Plattformanbieter in Europa werden.
Apple In China: da machen sie aber alles mit.
Danke EU für euren Kampf.
In China geht es aber hauptsächlich um Menschenrechte. Hier geht es um Apples Geld.
+1
„Die Verpflichtung, iPhones stärker mit Produkten von Drittanbietern kompatibel zu machen, gefährde laut Apple den Schutz geistigen Eigentums, die Privatsphäre der Nutzer und Sicherheitsstandards.“ Klar… siehe Xiaomi 17 Pro Max. Da ist das geistige „Eigentum“ vollumfänglich gewahrt worden.
„Zudem sei das eigenen Software-Kaufhaus keine unabhängige Plattform im Sinne der europäischen Digitalgesetze, weshalb dieser gar nicht unter die neuen Vorgaben fallen könne.“ Aber natürlich nicht… daher sind alle Drittanbieter-Stores auch so einfach zu erreichen
„Schließlich kritisiert Apple die Entscheidung der EU-Kommission, auch die rechtliche Relevanz des Nachrichtendienstes iMessage prüfen zu wollen, obwohl der Dienst laut Apple keine direkten Umsätze generiere.“ Na Logo… die ganzen kostenpflichtigen Stickerpacks generieren absolut KEINEN Umsatz, auch nicht die 30% Pflichtgebühr. Ah, und weil diese Sticker natürlich auch auf allen anderen Drittanbieter-Stores kostenfrei verfügbar gemacht werden… NICHT
Eben die EU gelobt aber hier geht sie weit über das wofür sie eigentlich da ist. Apple hat keine marktbeherrschende Stellung.
Wozu brauchen wir eigentlich diese teuren Gerichte, wenn Kommentatoren das ohne Hintergrundwissen direkt klären können;)
Eben, jedem stehst es frei sich kein iPhone zu holen. Aber jaaaa, ist etwas komplex im Ganzen. Die EU, sollte hier ein gesundes Maß finden, kann aber beide Seiten verstehen.
LOL :D
Es ist de facto ein Duopol. Android vs iOS, das ist kein freier Markt. Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, wenn man mal mehr als 5s drüber nachdenkt.
Zu Beginn war ich auch eher auf Apples Seite, da mir die Sicherheit des Systems wichtig war. Aber je mehr Änderungen Apple umsetzen musste und die Sicherheit und Usability sich dadurch gar nicht verringert hat, desto weniger glaube ich Apple bei diesen Begründungen. Somit, Bravo EU, weiter so!
Nachtrag: Traurig zu sehen, wie sich Apple immer mehr von den Werten, die es vorgibt zu vertreten, verabschiedet.
Ich finde es sehr gut, dass die EU solchen Konzernen Grenzen aufzeigt und die Rechte und Interessen der Verbraucher schützt.
Natürlich gehen auch Google u Meta gegen die Regularien vor. Diese Weltkonzerne haben sich den Markt schön untereinander aufgeteilt und ziehen da am gleichen Strang. Bloß alles bekämpfen, dass irgendwie eine Gefahr für ihre Marktmacht darstellen könnte.
So ist es. Auch Google und Meta tun alles dagegen. Im Unterschied zu Apple haben diese aber nicht so Fans welches jedes Geschwätz aus der jeweiligen Konzernzentrale glauben !
Apple hat aber keine Marktbeherrschende Stellung. Es gibt hier keinen Grund seitens der EU zu handeln. Es gibt auch keinen Zwang Apple Produkte zu nutzen.
Du kannst es immer öfter behaupten, es wird dadurch nicht wahrer.
Diese EU muss sterben damit Europa leben kann
Herrje ! Was für ein Bullshit. Ohne die EU ist gerade Deutschland wirtschaftlich am Arsch !
Der Zusammenschluss in der EU muss stärker werden, damit die EU leben kann. Sie ist ein Segen für unser Land, in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft.
Das stimmt so nicht. Die Europäische Union hat sich im Laufe der Jahre zu einer sehr umfangreichen Verwaltungsstruktur entwickelt. Eine Reform ihrer Institutionen erscheint notwendig, um Entscheidungsprozesse effizienter und transparenter zu gestalten. Diese Kritik richtet sich nicht gegen Europa selbst oder den wirtschaftlichen Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern bezieht sich auf die politische und bürokratische Organisation der EU. Konstruktive Kritik an der Europäischen Union ist wichtig, um ihre Weiterentwicklung zu fördern.
Lass mich raten, ChatGPT?
Eher Tripple Null….
^^
Na in deiner Welt möchte ich aber nicht leben. Da würde ich ganz schnell nach Kanada auswandern.
Tja lieber Mario…die Kanadier warten aber nicht auf dich….
„Nach Ansicht der Kommission kontrolliert das Unternehmen den Zugang zu seinen Systemen nahezu vollständig und verhindere damit einen fairen Wettbewerb.“
Und genau das ist der Punkt. Apple verhindert den Wettbewerb indem sie einfach die Schnittstellen für Dritthersteller nicht öffnen. Willst Du mit dem iPhone eine Smartwatch mit allen Features musst Du Apples Watch kaufen. Willst du Kopfhörer mit allen Features musst Du Apples air Pods kaufen. Und so geht es mit den Apple Apps weiter. Genau das muss aufgebrochen werden !
„Die Kontrolle über den App Store und weitere Dienste ermögliche Apple nicht nur überdurchschnittliche Gewinne, sondern erschwere es auch anderen Anbietern, ihre Produkte gleichberechtigt auf der Plattform zu platzieren.“
Und genau darum geht es Apple. Der gewinn könnte geschmälert werden wenn die Kunden nicht mehr Apples überteuerte Watches, Headsets etc. nutzen müssten um alle Features zu bekommen. Da geht es nicht um „Sicherheit“ oder „Privatsphäre“ – es geht Apple alleine um die Kohle. Komischerweise sind sie bei der Orange im Weißen House oder bei Xi in China weit weniger in Meckerstimmung ;).
Würde mich interessieren wie schnell Apple einknicken würde wenn die EU ein Verkaufsverbot für Apple Produkte durchsetzen würde…..Aber so wird Cook alles tun um hinauszuzögern und zu verschleppen ! Und nebenbei mit Einschränkungen von Features die Fans gegen die EU aufzubringen…was ja auch recht gut funktioniert wie man hier immer sieht !
Ist heute die Entscheidung darüber oder fängt der Prozess erst an und zieht sich über Jahre?