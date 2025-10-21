Apple gegen die EU: Rechtsstreit erreicht neues Niveau

Apple stellt sich in Luxemburg heute einem der bislang wichtigsten Prozesse zum europäischen Gesetz über digitale Märkte (DMA). Die EU hatte das Regelwerk 2023 eingeführt, um große Plattformbetreiber wie Apple, Google oder Amazon stärker zu regulieren. Apple beanstandet nun drei zentrale Aspekte des Gesetzes.

2023 eingeführt: Der Digital Markets Act soll Apples Marktmacht etwas zügeln

Die Verpflichtung, iPhones stärker mit Produkten von Drittanbietern kompatibel zu machen, gefährde laut Apple den Schutz geistigen Eigentums, die Privatsphäre der Nutzer und Sicherheitsstandards. Zudem sei das eigenen Software-Kaufhaus keine unabhängige Plattform im Sinne der europäischen Digitalgesetze, weshalb dieser gar nicht unter die neuen Vorgaben fallen könne.

Schließlich kritisiert Apple die Entscheidung der EU-Kommission, auch die rechtliche Relevanz des Nachrichtendienstes iMessage prüfen zu wollen, obwohl der Dienst laut Apple keine direkten Umsätze generiere.

EU-Kommission verteidigt Vorgaben

Die EU hält nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg dagegen und verweist auf Apples marktbeherrschende Stellung. Nach Ansicht der Kommission kontrolliert das Unternehmen den Zugang zu seinen Systemen nahezu vollständig und verhindere damit einen fairen Wettbewerb.

Die Kontrolle über den App Store und weitere Dienste ermögliche Apple nicht nur überdurchschnittliche Gewinne, sondern erschwere es auch anderen Anbietern, ihre Produkte gleichberechtigt auf der Plattform zu platzieren. Gerade im Bereich der Smartphone-Nutzung sei ein erheblicher Teil der europäischen Bevölkerung so von Apples Entscheidungen abhängig.

Die Vorgaben des DMA betreffen viele Digitalkonzerne

Apple steht mit seiner Kritik am Gesetz an den europäischen Digitalgesetzen nicht allein. Auch andere große Digitalkonzerne wie Google, Amazon, Meta und Microsoft sind vom DMA betroffen und ziehen vor Gericht. Der Fall Apples gilt jedoch als besonders brisant. Das Unternehmen war bereits im Frühjahr mit einer gesonderten Beschwerde gegen eine App-Store-Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro vorgegangen.

Weitere Auseinandersetzungen, etwa über die Frage, ob iOS-Entwickler ihre Kunden künftig außerhalb des App Stores zu Käufen führen dürfen, laufen parallel. Die EU verteidigt das Gesetz als notwendigen Schritt zur Wahrung fairer digitaler Märkte. Das Urteil des Gerichts dürfte entsprechend richtungsweisend für die künftige Regulierung großer Plattformanbieter in Europa werden.