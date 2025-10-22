Atlas ist da: Neuer Browser mit ChatGPT-Integration von OpenAI

Mit ChatGPT Atlas hat OpenAI einen eigenen Webbrowser vorgestellt, der auf macOS startet und sich direkt mit dem KI-Dienst ChatGPT verbindet. Ziel des Projektes ist es, die klassischen Grenzen zwischen Suche, Aufgabenbearbeitung und Webnavigation aufzulösen.

Während ChatGPT bereits länger Informationen aus dem Internet beziehen kann, soll Atlas die KI-Assistenz nun direkt in den Arbeitsalltag im Browser einbinden. Nutzer können mit der integrierten KI Fragen stellen, Webseiten analysieren oder sogar Arbeitsprozesse auslagern, ohne den aktuellen Tab zu verlassen.

Im Zentrum steht die sogenannte Agentenfunktion, mit der ChatGPT aktiv im Browser handeln kann. Das System öffnet Webseiten, extrahiert Inhalte oder übernimmt einfache Automatisierungen wie das Recherchieren von Produkten oder das Erstellen von Einkaufslisten.

Auch Terminplanungen oder das Zusammenfassen zuvor besuchter Jobangebote sind möglich. Voraussetzung ist, dass Nutzer dem Zugriff auf den Browserverlauf zustimmen. Dabei sollen Datenschutz und Kontrolle erhalten bleiben: Die gespeicherten Informationen lassen sich jederzeit einsehen, verwalten oder löschen.

Agentenmodus mit Vorsicht genießen

Die neue Funktionalität bringt auch Risiken mit sich. OpenAI weist darauf hin, dass der Agentenmodus fehleranfällig sein kann, insbesondere bei komplexen Abläufen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass manipulierte Webseiten versteckte Befehle einschleusen, die den KI-Agenten zu unerwünschten Handlungen veranlassen.

Um solchen Angriffen vorzubeugen, wurden laut OpenAI umfangreiche Tests durchgeführt. Dennoch rät das Unternehmen zur Zurückhaltung bei sensiblen Daten. Nutzer können Atlas auch im ausgeloggten Zustand verwenden, um die Zugriffsmöglichkeiten der KI weiter einzuschränken.

ChatGPT Atlas steht derzeit nur für macOS zur Verfügung. Versionen für Windows, iOS und Android sollen folgen. Der Zugriff ist für Nutzerinnen und Nutzer der ChatGPT-Tarife Free, Plus, Pro und Go freigeschaltet.