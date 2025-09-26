Angriff auf EU-Digitalgesetz: Google stellt sich an Apples Seite

Nachdem Apple die Vorschriften des Digital Markets Act (DMA) öffentlich beanstandet hat, schließt sich nun auch Google dieser Haltung an. In einer Stellungnahme zur laufenden Konsultation der Europäischen Kommission warnt das Unternehmen vor unerwünschten Nebenwirkungen des Gesetzes.

Vor allem die Änderungen in der Google-Suche stehen im Fokus des knapp 20-seitigen PDFs. Durch die EU-Vorgaben muss der Konzern Suchergebnisse stärker auf Vermittlungsplattformen ausrichten, anstatt Nutzern direkte Links zu Fluggesellschaften, Hotels oder anderen Anbietern anzuzeigen.

Nach Einschätzung von Google verteuert dies Buchungen, verringert den direkten Besucherstrom auf Unternehmenswebsites und erschwert Reisenden den schnellen Zugriff auf verlässliche Informationen. Teile der europäischen Tourismusbranche meldeten laut Google bereits einen Rückgang von Direktbuchungen um bis zu 30 Prozent.

Sicherheitsbedenken und verzögerte Produkte

Google sieht zudem Risiken für die Sicherheit seiner Plattformen. Durch die geforderte Öffnung von Android müssten Schutzmechanismen eingeschränkt werden, die bisher vor Schadsoftware und betrügerischen Links gewarnt haben. Android sei von Anfang an offener als iOS gewesen, mit mehreren App-Stores und der Möglichkeit zum Herunterladen aus anderen Quellen.

Diese Offenheit könne jedoch zu einer größeren Angriffsfläche führen, wenn Sicherheitsfunktionen reduziert werden. Zugleich betont Google, dass rechtliche Unsicherheiten die Markteinführung neuer Produkte verzögern. Angebote wie die aktuellen KI-Dienste des Unternehmens kämen dadurch in Europa teils erst mit einem Jahr verzögerung auf den Markt.

Ruf nach klaren Regeln

Wie zuvor Apple fordert nun auch Google eine verlässlichere und einheitliche Umsetzung des DMA. Unterschiedliche nationale Vorschriften und parallele Gerichtsverfahren führten zu Unsicherheit und behinderten Investitionen.

Das Unternehmen verweist darauf, bereits zahlreiche Anpassungen vorgenommen zu haben, etwa neue Werkzeuge für Datenportabilität. Allerdings fordert man die Regulierer dazu auf, ihr Handeln zukünftig stärker an den Interessen der Nutzer auszurichten und digitale Angebote nicht in Sicherheit, Qualität und Nutzbarkeit einzuschränken.

