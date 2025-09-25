"DMA gezielt gegen Apple gerichtet"
Apple übt erneut massive Kritik an der Europäischen Union
Während es Apple in den USA vermeidet, Kritik an den Entscheidungen der Regierung zu üben und sein Handeln teilweise sogar in vorauseilendem Gehorsam anpasst, hält sich das Unternehmen in Europa mit Vorwürfen an die Gesetzgeber nicht zurück. Mit einer ausführlichen Stellungnahme versucht Apple erneut, die Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) als in erster Linie verbraucherfeindlich darzustellen. Man sehe sich durch die EU-Verordnung gezwungen, Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die negative Folgen für Nutzer in Europa haben könnten. Die Erklärung dürfte eine Reaktion auf das Scheitern von Apples Einspruch gegen die EU-Interoperabilitätsregeln sein.
Laut Apple hat das Gesetz dazu geführt, dass neue Funktionen in der EU später eingeführt werden. Apple nennt hier die neuen Übersetzungsfunktionen der AirPods, die Bildschirmspiegelung vom iPhone auf den Mac sowie neue Routen- und Standortfunktionen in der Karten-App als Beispiel. Solange diese nicht auch auf Geräten anderer Anbieter bereitgestellt werden könnten, dürfe Apple sie in der EU nicht freischalten. Die Kommission habe Vorschläge zur datenschutzfreundlichen Umsetzung bislang abgelehnt.
„Schädliche Apps in freien App-Stores“
Auch die durch die EU erzwungenen Änderungen beim App-Vertrieb beschreibt Apple als Nachteil und Risiko für die Nutzer. Durch die Öffnung für alternative Marktplätze und Zahlungssysteme seien diese nun größeren Risiken ausgesetzt, etwa durch Schadsoftware oder unklare Rückerstattungsmöglichkeiten. Über Drittanbieter-Marktplätze könnten auch Inhalte auf das iPhone gelangen, die Apple bislang ausgeschlossen habe, darunter Pornografie- und Glücksspiel-Apps.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Zugang zu Nutzerdaten. Apple sieht in der EU-Regulierung zusätzliche Risiken für die Privatsphäre und Sicherheit. So könnten andere Unternehmen im Rahmen der Interoperabilitätsvorgaben künftig auch besonders sensible Informationen der Nutzer anfordern, etwa Inhalte von Benachrichtigungen oder den Verlauf von WLAN-Verbindungen.
EU-Vorgaben seien gezielt gegen Apple gerichtet
Aus der Sicht Apples sorgt die EU-Verordnung für eine generelle Verschlechterung der Benutzererfahrung. Das Gesetz trage nicht zur Stärkung der Märkte bei, sondern erschwere es Unternehmen, erfolgreich zu wirtschaften. Anstatt die Innovationsleistung Apples anzuerkennen, schaffe die EU Vorgaben, die sich ausschließlich gegen Apple richten.
Apple hat zu 100% recht. Apple ist kein Monopolist und Eingriffe in den freien Markt sollten nur an kritischen Stellen passieren. Was hier die EU macht ist der absolut falsche Weg.
Apple hat 0% Recht. Es wird Zeit dass man Apps so einfach wie auf dem Mac installieren kann
+1
Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo zwischen den beiden Werten.
Apple verteidigt -verständlicherweise – seine Geschäftsmodelle und insbesondere den hohen Sicherheitsstandard, während die EU versucht, marktbeherrschende Strukturen aufzubrechen und mehr Wettbewerb zu ermöglichen.
Ist ja erstmal gut, was die EU will. Beide Seiten verfolgen ihre legitimen Ziele – Apple eben den Schutz seiner Nutzer und seines Ökosystems, die EU die Förderung von Vielfalt und Fairness im digitalen Markt.
Nebenbei angemerkt: Ich würde mir wünschen, dass die EU bei anderen Themen genauso entschlossen und zielgerichtet handelt wie hier.
Was man Apple jedoch zugutehalten muss: Sicherheit war von Anfang an ein zentraler Bestandteil ihrer Philosophie. Genau deshalb äußert Apple nun Bedenken – und das nicht ganz unbegründet. Wenn die Öffnung des Systems zu weit geht, besteht tatsächlich die Gefahr, dass das iPhone zu einem weiteren Gerät wird, das anfällig für Schadsoftware und Datenmissbrauch ist.
Die EU sollte sich mal lieber angucken, wieviel und vor allem welche Apps aus dem Appstore verbannt hat, die nun ihren Schaden auf den Android Geräten munter verbreiten.
Bitte??? Hahaha…ach so…Na dann…
Ja und vielleicht fragt man einfach mal die Menschen … ich kenne niemanden, der freiwillig einen alternativen App Store benutzt, bei dem man sich dann wieder die ganze Mist einfangen kann, nur um ein paar Cent zu sparen. Das Setup funktioniert seit Jahren einwandfrei, ist abgesichert und so etwas zu betreiben kostet natürlich Geld. Wer so etwas nicht möchte, für den gibt es zahlreiche Android Phones, bei dem man sich kostenlos oder extrem günstig Malware, Shadsoftware, Spionage- oder Abzocke Software installieren kann.
Klar…Apple. Laaangweilig…in China und Russland die Regime brav unterstützen aber die EU ist mit ihren berechtigten Forderungen böse.
Naja in der EU herrscht immerhin Meinungsfreiheit. Nach Russland liefert Apple nicht und falls Apple in China was sagt wird es kritisch für diesen großen Markt für Apple. Apple kritisiert zwar auch aber wesentlich dezenter. Kann ich nachvollziehen aus betriebswirtschaftlicher Sicht wenn man die Begebenheiten in China betrachtet. .
Mich würde mal interessieren wievielte User denn alternative App Stores benutzen. Gibt’s da irgendwo Zahlen dazu?
Vermutlich sehr wenige, weil Apple dies mit Absicht so schlecht umgesetzt hat, dass es für Otto-Normal-Verbraucher viel zu kompliziert ist es überhaupt zu nutzen.
Wahrscheinlich 0,00001% was aber auch nur an Apple liegt indem die Stores maximal unattraktiv gemacht wurden.
Selbst wenn sie es so offen machten, wie Goggle mit Android, wäre es immer nur ein kleiner Teil. Auch dort, wo es zig Alternativ-Stores gibt, benutzt die große Mehrheit den Play-Store. Einfach weil er auf dem Gerät ist und 99% aller Apps, die man braucht, dort drin sind.
Oh nein böse porno Apps gelangen auf das iPhone. Und der Punkt mit der Schadsoftware ist auch hinfällig. Denn Apple hat nun schon mehrfach bewiesen dass seine Kontrollen nicht funktionieren und sich einen Scheiß für die Entwickler interessiert.
Danke +1
Gerade mit dem Beispiel für Pornografie-Apps bringt Apple ein gutes Beispiel gegen sich selbst.
Es ist reine willkür seitens Apple, keine Pornografie Apps in den App Store zu lassen. Es gibt keine Sicherheitsbedenken, außer die amerikanische Prüderie.
Genau wie lange Zeit bei Emulatoren usw.
Mal davon abgesehen, dass Apple mit Safari vermutlich die größte Pornografie-App selbst entwickelt.
Und so lange Apple hier willkürliche Regeln aufstellt, ist
der DMA extrem wichtig.
Prüderie aus dem Land mit der weltweit größten Pornoindustrie…genau mein Humor.
Ist dennoch ein Fakt, wenn man bedenkt wie die USA mit z.b. nackten Brüsten in den normalen Medien umgeht.
Wegen so etwas sind ja schon normale Tageszeitungen aus dem App Store geflogen.
„Porno-Apps gefährden iPhone-Nutzer“ sagt das Unternehmen, das Safari mit Vollzugriff aufs Internet ausliefert. Logik Level: Apple.
Wie sagt man so schön? Getroffene Hunde bellen.
Wie immer, geht es eigentlich nur um euer Bestes – euer Geld!
Klar, did Regeln verhindern, dass unter anderem die Übersetzungsfunktion der Airpods später eingeführt werden.
Lächerlich – das ist reine Schikane von Apple, damit die User sich über die EU ärgern. Wie man schon hier bei einigen äh qualifizierten Kommentaren sieht.
Leider gibt es genügend Beispiele, bei denen die eU gegen die Verbraucher entscheidet und nicht für die Verbraucher. Von daher hat Apple hier absolut recht. Die EU soll endlich mal davon ausgehen, dass wir mündige Bürger sind. Aber dann würden sie schnell merken, dass sie größtenteils überflüssig sind. Der Ursprungsgedanke einer EU war gut, mittlerweile dient sie nur noch der Reglementierung und des Machtmißbrauchs vieler Politiker, besonders derer, die in ihrem eigenen Land nichts geworden sind oder versagte haben. Bestes Beispiel ist Flintenuschi!
Dann nenn doch mal ein paar Beispiele…
„Die EU soll endlich mal davon ausgehen, dass wir mündige Bürger sind.“
Genau dies macht die EU durch den DMA doch.
Aber Apple will lieber bevormunden.
Ich sehe das ganze mit gemischten Gefühlen. Letztendlich haben viele von uns dazu beigetragen das Apple so groß geworden ist und viel Geld in das Öko-System gesteckt und die Belohnung dafür ist nun das die EU mir das kaputt macht und ich bestimmte Funktionen nicht bekomme. Bei CarPlay Ultra öffnen sich die Auto Hersteller doch auch nicht, sondern dürfen ihr eigenes System etablieren und da wird nicht eingegriffen. Was die Sache mit dem App Store betrifft, bin ich andrer Meinung, weil es da auf dem Mac immer schon möglich war Apps aus anderen Quellen zu installieren. Aber von der Funktionsbeschneidung habe ich letztendlich als Endverbraucher nichts.
Samsung, Google…. alle haben solche Funktionen schon lang und haben auch kein Problem damit…. aber Apple ….
Da muss sich wohl jemand bei seinem orangenen Bestbuddy einschleimen um weiter getätschelt zu werden. Armselig.
Ich habe nicht so viel in das Apple Ökosystem gesteckt um vorgeschrieben zu bekommen was ich brauche und was nicht. Sondern weil alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dies ist noch lange kein Grund zu behaupten mit dem öffnen wäre es unsicher. Und wer immer noch meint das Apple ja so viel für Datenschutz macht sollte die Rosarote Brille mal ausziehen.
Ich finde es gut wenn man wieder z.b. ne andere Watch mit dem iPhone nutzen könnte und viele kleine andere Dinge. Normal denkende Menschen können immer noch selber entscheiden was sie möchten.
Das Problem ist das wir alle selbst Apple zu dem gemacht haben was sie heute sind