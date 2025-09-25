Apple übt erneut massive Kritik an der Europäischen Union

Während es Apple in den USA vermeidet, Kritik an den Entscheidungen der Regierung zu üben und sein Handeln teilweise sogar in vorauseilendem Gehorsam anpasst, hält sich das Unternehmen in Europa mit Vorwürfen an die Gesetzgeber nicht zurück. Mit einer ausführlichen Stellungnahme versucht Apple erneut, die Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) als in erster Linie verbraucherfeindlich darzustellen. Man sehe sich durch die EU-Verordnung gezwungen, Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die negative Folgen für Nutzer in Europa haben könnten. Die Erklärung dürfte eine Reaktion auf das Scheitern von Apples Einspruch gegen die EU-Interoperabilitätsregeln sein.

Laut Apple hat das Gesetz dazu geführt, dass neue Funktionen in der EU später eingeführt werden. Apple nennt hier die neuen Übersetzungsfunktionen der AirPods, die Bildschirmspiegelung vom iPhone auf den Mac sowie neue Routen- und Standortfunktionen in der Karten-App als Beispiel. Solange diese nicht auch auf Geräten anderer Anbieter bereitgestellt werden könnten, dürfe Apple sie in der EU nicht freischalten. Die Kommission habe Vorschläge zur datenschutzfreundlichen Umsetzung bislang abgelehnt.

„Schädliche Apps in freien App-Stores“

Auch die durch die EU erzwungenen Änderungen beim App-Vertrieb beschreibt Apple als Nachteil und Risiko für die Nutzer. Durch die Öffnung für alternative Marktplätze und Zahlungssysteme seien diese nun größeren Risiken ausgesetzt, etwa durch Schadsoftware oder unklare Rückerstattungsmöglichkeiten. Über Drittanbieter-Marktplätze könnten auch Inhalte auf das iPhone gelangen, die Apple bislang ausgeschlossen habe, darunter Pornografie- und Glücksspiel-Apps.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Zugang zu Nutzerdaten. Apple sieht in der EU-Regulierung zusätzliche Risiken für die Privatsphäre und Sicherheit. So könnten andere Unternehmen im Rahmen der Interoperabilitätsvorgaben künftig auch besonders sensible Informationen der Nutzer anfordern, etwa Inhalte von Benachrichtigungen oder den Verlauf von WLAN-Verbindungen.

EU-Vorgaben seien gezielt gegen Apple gerichtet

Aus der Sicht Apples sorgt die EU-Verordnung für eine generelle Verschlechterung der Benutzererfahrung. Das Gesetz trage nicht zur Stärkung der Märkte bei, sondern erschwere es Unternehmen, erfolgreich zu wirtschaften. Anstatt die Innovationsleistung Apples anzuerkennen, schaffe die EU Vorgaben, die sich ausschließlich gegen Apple richten.