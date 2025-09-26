Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien starten im Oktober 2025

Das hier gab es im September neu bei Netflix. Den Oktober eröffnet der Streamer mit mehreren Produktionen, die reale Persönlichkeiten und gesellschaftliche Entwicklungen beleuchten. Die Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ (ab 28. Oktober) erzählt die Geschichte des Rappers Haftbefehl und zeigt private Einblicke in seine Karriere und sein Umfeld.

Ebenfalls in den Dokumentarbereich fällt „Victoria Beckham“ (ab 9. Oktober). Die Serie begleitet die Designerin bei den Vorbereitungen für die Pariser Fashion Week und gewährt Einblicke in ihr Atelier. Für Diskussionen über Recht und Selbstjustiz könnte die Doku „The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen“ (ab 17. Oktober) sorgen, die das umstrittene „Stand Your Ground“-Gesetz anhand eines Nachbarschaftsstreits beleuchtet.

Spielfilme zwischen Drama und Thriller

Auch im Filmbereich setzt Netflix im Oktober auf Abwechslung. Mit „A House of Dynamite“ (ab 24. Oktober) erscheint ein Politdrama, in dem eine nicht identifizierte Rakete eine nationale Krise auslöst. „Ballad of a Small Player“ (ab 29. Oktober) folgt einem gescheiterten Glücksspieler, der in Macaus Casinowelt auf eine mysteriöse Frau trifft.

Thriller-Fans dürften mit „The Woman in Cabin 10“ (ab 10. Oktober) auf ihre Kosten kommen. Eine Reporterin beobachtet dort ein Verbrechen an Bord einer Luxusyacht und stößt auf Unglauben und Gefahr. Wer es leichter mag, findet mit „Caramelo“ (ab 8. Oktober) eine Mischung aus Komödie und Drama: Ein Koch verarbeitet eine einschneidende Diagnose und findet durch einen besonderen Hund neuen Mut.

Serien-Fortsetzungen und neue Stoffe

Unter den Serienstarts sticht die vierte Staffel von „The Witcher“ hervor, die ab dem 30. Oktober verfügbar ist. Sie führt die Geschichten von Geralt, Yennefer und Ciri getrennt weiter und zeigt ihre Wege durch einen vom Krieg geprägten Kontinent. Ebenfalls zurückkehrt „Diplomatische Beziehungen“ mit einer dritten Staffel am 16. Oktober.

Neue Akzente setzt die Comedy-Serie „Alphamännchen“ (ab 2. Oktober), in der vier Freunde versuchen, ihren Platz in einer sich wandelnden Vorstellung von Männlichkeit zu finden. Thriller-Nachschub liefert „Das Monster von Florenz“ (ab 22. Oktober), das einen alten Serienmordfall neu beleuchtet.

Neue Serien im Oktober 2025

1. Oktober

RIV4LRIES An einer Schule in Pisa herrschen die „coolen Kids“ schon immer und unangefochten – bis die Neue, Terry, mit forschen Ideen neue Rivalitäten entfacht.

RIV4LRIES An einer Schule in Pisa herrschen die „coolen Kids" schon immer und unangefochten – bis die Neue, Terry, mit forschen Ideen neue Rivalitäten entfacht.

Love Is Blind: Season 9 Singles in Denver wagen den Sprung in die Kabinen, trotzen Wendungen und Dreiecksbeziehungen – und suchen die große Liebe, ohne sich vorher je gesehen zu haben.

2. Oktober

The Game: You Never Play Alone Eine karrierebewusste Spieleentwicklerin wehrt sich gegen frauenfeindliche Erwartungen, nachdem sie online und im echten Leben brutalen Angriffen ausgesetzt wird.

The Game: You Never Play Alone Eine karrierebewusste Spieleentwicklerin wehrt sich gegen frauenfeindliche Erwartungen, nachdem sie online und im echten Leben brutalen Angriffen ausgesetzt wird.

Dudes Vier enge Freunde in ihren 40ern geben ihr Bestes, um sich in einer Welt der neu definierten Maskulinität zu behaupten. Doch das macht die Sache nur noch schlimmer.

3. Oktober

Monster: The Ed Gein Story Die schockierende Geschichte von Ed Gein, dem berüchtigten Mörder und Grabschänder, der viele der bekanntesten Filmkiller Hollywoods inspirierte.

The New Force Ein Polizeibezirk im Schweden der 1950er-Jahre unternimmt mit der Einführung von Polizistinnen ein gewagtes Experiment gegen den Personalmangel – nach wahren Ereignissen.

The New Force Ein Polizeibezirk im Schweden der 1950er-Jahre unternimmt mit der Einführung von Polizistinnen ein gewagtes Experiment gegen den Personalmangel – nach wahren Ereignissen.

Old Dog, New Tricks Der finanziell angeschlagene Tierarzt Antón nimmt einen Job in einer Luxus-Tierhandlung an. Hier behandelt er statt Nutztiere verwöhnte Hündchen und verkauft teure Leckerlis.

Genie, Make a Wish Nach 1000 Jahren kehrt ein glamouröser Lampengeist zurück, um einer ernsten Frau Wünsche zu erfüllen. Kann er ihre Alltagswelt in eine der Liebe und Fantasie verwandeln?

4. Oktober

Ranma1/2: Season 2 Das Chaos im Tendo-Dojo geht weiter, als Akane und Ranma einer Verlobten mit Pfannenwender, einem zornigen Rivalen und einem lüsternen Kampfkunstmeister begegnen.

8. Oktober

Is it Cake? Halloween Cake oder Fake? Süßes oder Saures? In dieser Sonderedition der erfolgreichen Backwettbewerbsserie zaubern talentierte Bäckerinnen hyperrealistische Halloween-Torten.

8. Oktober

Néro the Assassin Frankreich, 1504. Ein Attentäter auf der Flucht entdeckt seine lang verschollene Tochter, was ihn vor die Wahl stellt, sich selbst oder sie – und die Welt – zu retten.

9. Oktober

Boots Ein unbeliebter Teenager tritt spontan dem U.S. Marine Corps bei. Als Teil einer bunt gemischten Truppe findet er nicht nur seine neue Bestimmung, sondern auch neue Freunde.

The Resurrected Zwei trauernde Mütter erwecken aus Rache einen Betrüger wieder zum Leben – doch als schmerzliche Wahrheiten ans Licht kommen, rückt Gerechtigkeit in weite Ferne.

The Resurrected Zwei trauernde Mütter erwecken aus Rache einen Betrüger wieder zum Leben – doch als schmerzliche Wahrheiten ans Licht kommen, rückt Gerechtigkeit in weite Ferne.

Kurukshetra: The Great War of Mahabharata Diese Animationsserie zeigt die epische Schlacht zu Kurukshetra zwischen den Pandavas und den Kauravas aus einzigartigen Perspektiven über 18 Tage hinweg.

10. Oktober

Old Money Nihals privilegiertes Leben gerät ins Wanken, als ein Selfmade-Tycoon mit einem Gespür für Geld – und noch schärferem Sinn für Liebe – Istanbuls Elite aufmischt.

11. Oktober

Typhoon Family Während der Finanzkrise 1997 erbt ein sorgloser Sohn das angeschlagene Unternehmen seines Vaters und entwickelt sich vom chaotischen Jugendlichen zum Nachwuchschef.

14. Oktober

Splinter Cell: Deathwatch In der Schattenwelt der Spionage ist Sam Fisher ein Gerücht und eine Legende zugleich. Nach seiner Rückkehr soll er mit einer neuen Agentin eine globale Verschwörung aufdecken.

15. Oktober

No One Saw Us Leave In dieser Dramaserie nach einer wahren Begebenheit kämpft eine Frau inmitten einer schwierigen Trennung um ihre Kinder, die von ihrem Mann entführt wurden.

16. Oktober

The Diplomat: Season 3 Gefangen in einer stürmischen Phase der Krisendiplomatie hat Kate mit einer schwachen neuen Regierung und einer tödlichen Bedrohung mit weitreichenden Folgen zu kämpfen.

16. Oktober

Romantics Anonymous Eine talentierte Chocolatière, die keinen Augenkontakt halten kann und ein Süßwarenerbe, der nicht angefasst werden will, setzen gegenseitig ihre Ängste außer Kraft.

17. Oktober

Turn of the Tide: Season 2 Als alte Freunde und Feinde nach Rabo de Peixe zurückkehren, haben sich die Machtverhältnisse über den Drogenhandel verändert und neue Konkurrenz hervorgebracht.

22. Oktober

The Monster of Florence Während Paare einem Serienmörder zum Opfer fallen, wird ein Fall aus dem Jahr 1968 genauer untersucht, der endlich Aufschluss über den Täter geben könnte.

23. Oktober

Nobody Wants This: Season 2 Joannes und Noahs stürmische Beziehung wird noch turbulenter, als sie sich mit Familiendramen, beruflichem Stress und einer wichtigen Frage auseinandersetzen müssen.

25. Oktober

The Dream Life of Mr. Kim Erzählt die Geschichte von Manager Kim, einem Mann mittleren Alters, der in einem Augenblick alles verliert, was ihm einst wichtig war. Nach einer langen Reise entdeckt er schließlich sein wahres Ich, jenseits seiner Rolle als Abteilungsleiter in einem großen Unternehmen.

27. Oktober

The Asset Als die verdeckte Agentin Tea in ein Verbrecherimperium eindringt, wankt sie zwischen ihrer Mission und dem Wunsch, einer Frau zur Flucht zu verhelfen.

28. Oktober

Physical: Asia Elitesportler aus Asien unterziehen sich harten körperlichen Prüfungen und kämpfen um den Sieg für ihr jeweiliges Land. Am Ende kann nur eine Flagge siegen.

29. Oktober

Rulers of Fortune Ein junger Mann will es in der Glücksspiel-Unterwelt von Rio nach oben schaffen. Doch er hat nicht mit dem gefährlichen Spiel aus Betrug, Lust und Blut gerechnet, das ihn erwartet.

30. Oktober

The Witcher: Season 4 Nach den schockierenden Ereignissen in der dritten Staffel, folgt die vierte Staffel den unterschiedlichen Wegen von Geralt, Yennefer und Ciri die getrennt voneinander, den vom Krieg verwüsteten Kontinent mit seinen vielen Dämonen durchschreiten müssen.

Son of a Donkey Theo überlegt, wie er sein beschlagnahmtes Auto zurückbekommen kann. Sein todkranker Vater schreckt indes vor nichts zurück, um sich eine neue Niere zu beschaffen.

Son of a Donkey Theo überlegt, wie er sein beschlagnahmtes Auto zurückbekommen kann. Sein todkranker Vater schreckt indes vor nichts zurück, um sich eine neue Niere zu beschaffen.

Amsterdam Empire Als Jacks Affäre ans Licht kommt, schmiedet seine Frau Betty einen Plan, ihm das abzunehmen, was ihm am meisten am Herzen liegt: sein Coffeeshop-Imperium The Jackal.

Breathless: Season 2 Im Zuge der Privatisierung erhält das Krankenhaus eine neue Leitung und dem Personal wird noch mehr abverlangt. Derweil kämpfen Patricia und Jésica um ihr Leben.

31. Oktober

Rhythm + Flow France: Season 4 Das Duell ist eröffnet! Die Teams der Rap-Legenden SCH und SDM treten in neuen Challenges gegeneinander an und Mitglieder beider Seiten kämpfen um die eine Chance auf Ruhm.

31. Oktober

Bad Influencer Eine alleinerziehende Mutter, die Luxustaschen fälscht, verbündet sich mit einem Influencer-Genie, um ihre Taschen zu verkaufen und ihre Schulden abzutragen.

Neue Filme im Oktober 2025

1. Oktober

French Girl – Ein Tisch für drei Der Heiratsantrag des New Yorkers Gordon schlägt fehl, als seine Freundin Sophie ein attraktives Jobangebot in Quebec bekommt – bei ihrer Ex, einer Starköchin.

2. Oktober

Rockstar: Duki, from the end of the world Der argentinische Trap-Star Duki gibt in dieser Dokumentation einen Einblick in seine Vergangenheit – von früheren Rap-Battles bis zu seinem Aufstieg zum Hitschreiber.

3. Oktober

Steve An einem intensiven Tag versucht der Leiter einer Reformschule, seine Schüler im Zaum zu halten, während er mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Steve An einem intensiven Tag versucht der Leiter einer Reformschule, seine Schüler im Zaum zu halten, während er mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

Rhythm + Flow: Nouvelle École – und dann? Diese Doku dreht sich um das Leben nach „Rhythm + Flow Frankreich" von einigen der kultigsten Teilnehmer und ihren Bemühungen, die Rap-Szene zu erobern.

Delirium Ein Mann zieht nach einem Aufenthalt in einer psychiatrische Anstalt in das Haus seiner verstorbenen Eltern ein und hat schon bald den Verdacht, dass es spukt.

Willkommen im Wunder Park Als die fantasievolle June erfährt, dass der Vergnügungspark ihrer Träume tatsächlich existiert – und in Gefahr ist –, begibt sie sich auf ein fantastisches Abenteuer, um ihn zu retten.

Ein Mann zieht nach einem Aufenthalt in einer psychiatrische Anstalt in das Haus seiner verstorbenen Eltern ein und hat schon bald den Verdacht, dass es spukt. Willkommen im Wunder Park Als die fantasievolle June erfährt, dass der Vergnügungspark ihrer Träume tatsächlich existiert – und in Gefahr ist –, begibt sie sich auf ein fantastisches Abenteuer, um ihn zu retten.

7. Oktober

True Haunting – Wahre Horrorgeschichten Mithilfe von eindringlichen Nachstellungen und aktuellen Interviews zeigt diese unheimliche Serie paranormale Begegnungen aus der Perspektive derer, die sie erlebt haben.

8. Oktober

Caramelo Nach einer lebensverändernden Diagnose findet ein aufstrebender Koch in dieser rührenden Dramedy dank eines außergewöhnlichen Vierbeiners neuen Mut.

9. Oktober

Victoria Beckham Die Spice-Girl-Ikone und erfolgreiche Designerin gewährt während der Vorbereitung auf die Pariser Fashion Week persönliche Einblicke in ihr Londoner Atelier.

10. Oktober

The Woman in Cabin 10 Auf einer Luxusyacht beobachtet eine Reporterin, wie jemand über Bord geht. Als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr eigenes Leben, um die Wahrheit aufzudecken.

The Woman in Cabin 10 Auf einer Luxusyacht beobachtet eine Reporterin, wie jemand über Bord geht. Als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr eigenes Leben, um die Wahrheit aufzudecken.

Swim to Me Eine Haushaltshilfe und das Mädchen in ihrer Obhut entwickeln über einen turbulenten Sommer hinweg eine enge Bindung, bis es zu einer tragischen Wende kommt.

Mein Vater, der BTK-Killer Der BTK-Killer führte ein abscheuliches Doppelleben. In dieser True-Crime-Doku erzählt seine Tochter ihre erschreckende Geschichte.

Die drei ??? und der Karpatenhund Während drei junge Detektive eine Wohnung untersuchen, in der es angeblich spukt, wird eine wertvolle Skulptur gestohlen – und das Trio macht sich auf die Tätersuche.

14. Oktober

Everybody Loves Me When I’m Dead Zwei Bankangestellte stehlen ein Vermögen vom Konto verstorbener Kundschaft und verärgern unwissentlich ein paar gefährliche Kriminelle, die das Geld vermissen.

15. Oktober

Inside Furioza Nach einem Mord übernimmt Golden als neuer Anführer die berüchtigte Furioza-Gang und richtet schon bald seinen Fokus auf grenzüberschreitende Aktionen.

16. Oktober

The Time That Remains Eine ältere Frau lässt ihre Romanze mit einem geheimnisvollen, alterslosen Liebhaber neu aufleben, doch die Polizei ist kurz davor, ihr dunkles Geheimnis aufzudecken.

17. Oktober

She Walks in Darkness Eine Polizistin lässt alles hinter sich, um sich als Mitglied der ETA auszugeben, und setzt ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Verstecke der Terrorgruppe in Südfrankreich zu finden.

Good News Ein Flugzeug wird entführt, und die Zuständigen am Boden versuchen alles, um die Fluggäste zu retten. Mitten in diesem Psychokonflikt wird eine geheime Mission gestartet.

Good News Ein Flugzeug wird entführt, und die Zuständigen am Boden versuchen alles, um die Fluggäste zu retten. Mitten in diesem Psychokonflikt wird eine geheime Mission gestartet.

27 Nights Als eine Frau von ihren Töchtern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, muss eine Fachkraft bewerten, ob sie einfach nur ihr Leben genießen will.

The Perfect Neighbor – Ein Gesetz und seine Folgen In dieser Doku über Angst, Vorurteile und das „Stand Your Ground"-Gesetz zeigen Polizeiaufnahmen den tragischen Höhepunkt eines langjährigen Nachbarschaftsstreits.

Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe Im Juni 2001 wurden an der Küste eines portugiesischen Dorfes Hunderte Kilo Kokain angespült. Diese Doku zeigt die Folgen auf das Leben der dortigen Bevölkerung.

In dieser Doku über Angst, Vorurteile und das „Stand Your Ground“-Gesetz zeigen Polizeiaufnahmen den tragischen Höhepunkt eines langjährigen Nachbarschaftsstreits. Weißes Meer: Die surreale Story von Rabo de Peixe Im Juni 2001 wurden an der Küste eines portugiesischen Dorfes Hunderte Kilo Kokain angespült. Diese Doku zeigt die Folgen auf das Leben der dortigen Bevölkerung.

20. Oktober

Der Spitzname Eine Hochzeit in den Alpen gerät ins aberwitzige Chaos, als das Sensibilitätstraining des Bräutigams ungewollt eine Reihe hitziger Familienstreitigkeiten auslöst.

21. Oktober

Who Killed the Montreal Expos? Eine detaillierte Untersuchung des Niedergangs der Montreal Expos, Kanadas erstem Major-League-Baseball-Team – und wer letztendlich dafür verantwortlich war.

22. Oktober

Mob War: Philadelphia vs. The Mafia Diese fesselnde True-Crime-Serie handelt vom brutalen Mafiakrieg zwischen John Stanfa und Joey Merlino, der im Philadelphia der 1990er für Blutvergießen sorgte.

23. Oktober

The Elixir Durch ein Elixir werden Untote auf eine Kleinstadt losgelassen. Eine zerstrittene Familie muss inmitten des Kollapses ihrer Heimatstadt gemeinsam ums Überleben kämpfen.

24. Oktober

A HOUSE OF DYNAMITE Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion.

25. Oktober

Lucifer Von seiner Existenz als Fürst der Hölle gelangweilt, zieht der Teufel nach Los Angeles, wo er einen Nachtklub eröffnet und dem Morddezernat unter die Arme greift.

28. Oktober

Babo – Die Haftbefehl-Story Persönliche Interviews mit Haftbefehl und denen, die ihm nahestehen, enthüllen die Geschichte der Deutschrap-Ikone auf brutal ehrliche Weise.

Babo – Die Haftbefehl-Story Persönliche Interviews mit Haftbefehl und denen, die ihm nahestehen, enthüllen die Geschichte der Deutschrap-Ikone auf brutal ehrliche Weise.

Nightmares of Nature: Lost in the Jungle In dieser Dokuserie entfalten sich schaurige Geschichten des Überlebens, die das Drama, die Gefahren und die Schönheit der Natur aus der Perspektive ihrer Beute zeigen.

29. Oktober

Ballad of a Small Player In den glitzernden Casinos von Macau ist ein Spieler, der vor seiner Vergangenheit und seinen Schulden davonrennt, fasziniert von einer mysteriösen Frau am Baccarat-Tisch.

30. Oktober