Zu viele Rücksendungen: Zalando schließt jetzt Konten

Zalando gehört zu den größten Onlinehändlern für Mode in Europa und hat den unkomplizierten Rückversand lange als Serviceversprechen etabliert. Doch das Unternehmen zieht nun deutlich strengere Grenzen. Wer auffällig viele Bestellungen zurückschickt, wird künftig direkt kontaktiert und über das ungewöhnliche Verhalten informiert. Diese Warnung soll eine letzte Gelegenheit bieten, das Einkaufsverhalten zu ändern.

Bleibt die Retourenquote dennoch hoch, schränkt Zalando den Zugang ein. Betroffene können Funktionen im Kundenkonto verlieren und im Extremfall für ein Jahr komplett vom Bestellen ausgeschlossen werden. Während dieser Zeit lassen sich noch laufende Bestellungen verwalten und zurücksenden, neue Einkäufe sind aber blockiert. Zalando betont, dass diese Maßnahme nur einen kleinen Teil der Kundschaft betrifft, macht jedoch klar, dass der Service nicht grenzenlos bleibt.

Service erst im Januar beschnitten

Die strengeren Maßnahmen fügen sich in eine Reihe von Anpassungen, mit denen Zalando sein Geschäftsmodell neu ausrichtet. Bereits im Januar hatte der Konzern das Bonusprogramm Zalando Plus auf ein punktebasiertes System umgestellt. Gleichzeitig verkürzte Zalando in mehreren Ländern, darunter Deutschland, die Rückgabefrist von zuvor bis zu 100 Tagen auf 30 Tage.

Das Unternehmen begründete dies mit einer einheitlicheren Servicegestaltung in Europa und der Tatsache, dass die meisten Retouren ohnehin innerhalb des ersten Monats erfolgen. Kritiker sahen darin jedoch auch eine Maßnahme, um Kosten zu senken und den Warenfluss zu beschleunigen.

360-Grad-Ansichten gegen Retouren

Um Rücksendungen insgesamt zu verringern, investiert Zalando in digitale Kaufhilfen. Produktseiten zeigen immer häufiger Videos, 360-Grad-Ansichten und ausführliche Beschreibungen. Zudem setzt der Händler auf intelligente Größenempfehlungen. Hinweise zur Passform, personalisierte Vorschläge anhand bisheriger Käufe und gespeicherter Körpermaße sowie eine geplante virtuelle Anprobe mit 3D-Avataren sollen dafür sorgen, dass Kleidung gleich beim ersten Kauf passt.