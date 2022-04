„Airplane for Mac“ bringt Flugmodus-Schalter in die Mac-Menüleiste

Airplane for Mac will Apple-Rechner mit dem von iOS-Geräten bekannten Flugmodus ausstatten. Die kleine App setzt sich in die Menüleiste und erlaubt dessen Aktivierung per Mausklick. Damit verbunden kann man über die Einstellungen der Anwendung festlegen, welche Dienste konkret vorübergehend ausgesetzt werden sollen.

Neben separaten Einstellungen für WLAN und Bluetooth erlaubt „Airplane for Mac“ auch das Deaktivieren der Mitteilungen und versetzt den Rechner gleichzeitig in einen „Nicht stören“-Modus. Die App wird über „Buy me a Coffee“ zum Download angeboten und man kann selbst entscheiden, ob und in welcher Höhe man den Entwickler dafür entlohnen will.

Mit Blick auf die Möglichkeit zur schnellen Aktivierung des „Nicht stören“-Modus wollen wir aber auch nochmal an die bereits in macOS integrierte Möglichkeit erinnern, diesen Zustand beziehungsweise die entsprechende Fokus-Einstellung per Mausklick zu aktivieren. Es genügt, wenn ihr hierfür mit gedrückter Alt-Taste auf das Datum beziehungsweise die Uhrzeit in der Menüleiste klickt.

OnlySwitch und One Switch als Multischalter

Ähnliche Optionen wie sie „Airplane for Mac“ in die Menüleiste packt, werden auch von Mac-Anwendungen wie OnlySwitch oder One Switch geboten. Hier handelt es sich ebenfalls um weitgehend konfigurierbare Menüleisten-Apps, deren Inhalt ihr auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden könnt. Auf diese Weise legt ihr euch dann eine zentral und schnell erreichbare Schaltfläche für spezielle Mac-Funktionen in die Menüleiste, angefangen von den oben genannten Konnektivitäts- und „Nicht stören“- Funktionen bis hin zu speziellen Modus-, Bildschirm- oder Zubehöreinstellungen. OnlySwitch bietet mittlerweile sogar die Möglichkeit, eigene Kurzbefehle direkt über die Schalterliste in der Menüleiste zu bedienen.

OnlySwitch steht als Open-Source-Projekt komplett kostenlos zur Verfügung. One Switch kann nach dem Download sieben Tage lang kostenlos getestet werden, kostet regulär 5 Euro und ist über die Software-Flatrate Setapp kostenlos erhältlich.