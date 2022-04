„The Batman“ mit zahlreichen Bonusinhalten bei Apple erhältlich

Zwei Jahre lang jagte Bruce Wayne als Batman Verbrecher auf der Straße und geriet immer tiefer in die Schattenwelt Gothams. Im korrupten Netzwerk der Beamten und VIPs konnte er nur auf wenige Vertraute zählen, daher verkörperte er bald als Einziger die Rache der Bürger. Als ein Killer es mit einer Vielzahl an sadistischen Machenschaften auf die Elite Gothams abgesehen hat, führt eine Spur aus mysteriösen Hinweisen den weltbesten Detective in die Unterwelt, wo er auf Selina Kyle a.k.a. Catwoman, Oswald Cobblepot a.k.a. der Pinguin, Carmine Falcone und Edward Nashton a.k.a. der Riddler stößt. Mit der Zeit wird das wahre Ausmaß des verbrecherischen Plans klar und die Beweise deuten immer mehr auf einen Kriminellen im näheren Umfeld Batmans hin. Nun muss Batman neue Kontakte knüpfen, den Verbrecher entlarven und den Machtmissbrauch und die Korruption, die Gotham schon lange im Griff haben, gnadenlos niederschlagen.

Wenn ihr zuschlagt und über ein entsprechendes Abspielgerät verfügt, empfehlen wir den Kauf bei Apple. Hier bekommt ihr quasi als Bonus noch die sogenannten „iTunes Extras“. Im Fall von „The Batman“ sind das zahlreiche Bonusvideos, darunter in der Endfassung nicht verwendete Szenen und ein Audiokommentar von Regisseur Matt Reeves. iTunes Extras lassen sich in der Apple TV App auf einem iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV anzeigen.

Der Anfang März in den deutschen Kinos angelaufene Action-Streifen „The Batman“ lässt sich jetzt auch ins Wohnzimmer holen. Die Preise für die offizielle, in UHD-Qualität angebotene Download-Version sind allerdings noch gesalzen. Amazon wie auch Apple verlangen 21,99 Euro, wenn man den Film dauerhaft besitzen will. Der Preisnachlass für den Leihfilm ist mit gerade mal 4 Euro wenig attraktiv.

