Zwei neue Markdown-Apps: Kostenlos schreiben oder besser lesen

Markdown-Dateien sind längst nicht mehr nur in Entwicklerordnern zu Hause. Auch KI-Werkzeuge erzeugen zunehmend Notizen, Pläne und Dokumentationen im Markdown-Format. Mit Sarala und MacMD Viewer stehen jetzt zwei neue Anwendungen bereit, die dabei sehr unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Während Sarala kostenlos zum Schreiben einlädt, versteht sich MacMD Viewer als reiner Betrachter für den Mac.

Sarala schreibt und rendert in derselben Ansicht

Sarala verfolgt einen Ansatz, der auf die klassische Zweiteilung aus Quelltext und Vorschau verzichtet. Stattdessen erscheint das Markdown direkt formatiert in der Schreibansicht. Klickt man in eine Überschrift, einen Link oder einen anderen Block, wird die zugehörige Syntax wieder sichtbar und lässt sich bearbeiten. Verlässt der Cursor den Bereich, erscheint erneut die formatierte Darstellung.

Die kostenlose und quelloffene Anwendung steht für macOS, Windows und Linux bereit. Sie unterstützt unter anderem Tabellen, Aufgabenlisten, Syntaxhervorhebung für mehr als 100 Programmiersprachen, LaTeX-Formeln sowie Diagramme mit Mermaid und D2. Hinzu kommen eine Gliederungsansicht, Kommando-Palette, Fokus- und Schreibmaschinenmodus sowie sieben Farbschemata. Dokumente bleiben gewöhnliche Markdown-Dateien auf der Festplatte und lassen sich als PDF, HTML, DOCX, LaTeX oder EPUB exportieren.

Nicht signierte Mac-Apps: Wenn sich App-Downloads nicht starten lassen

Auf dem Mac gibt es allerdings einen kleinen Haken. Die Anwendung ist derzeit nicht notarisiert. Wer das DMG verwendet, muss deshalb beim ersten Start die von macOS gesetzte Quarantäne-Kennzeichnung entfernen.

MacMD Viewer macht aus Markdown ein Dokument

MacMD Viewer setzt an einer anderen Stelle an. Die ausschließlich für macOS angebotene Anwendung bearbeitet Markdown-Dateien nicht, sondern zeigt sie möglichst angenehm formatiert an. Ein Doppelklick öffnet die Datei als Dokument, über die Quick-Look-Erweiterung genügt im Finder sogar die Leertaste.

Unterstützt werden unter anderem Mermaid-Diagramme, Syntaxhervorhebung, Inhaltsverzeichnisse, zwölf Darstellungsstile und eine Vergrößerung bis 300 Prozent. Ändert ein anderer Editor oder ein KI-Werkzeug die geöffnete Datei, aktualisiert MacMD Viewer die Darstellung automatisch. Dateien verbleiben lokal und werden vom Viewer nicht verändert.

Die Anwendung kostet einmalig 19,99 Dollar für einen gleichzeitig genutzten Mac. Familien- und Teamlizenzen sind ebenfalls erhältlich. Damit richtet sie sich vor allem an Nutzer, die Markdown regelmäßig lesen, aber dafür keinen vollständigen Editor öffnen möchten.

MacDown 3000 bleibt Jedermann-Empfehlung

Wer dagegen einen schlichten Editor mit klassischer Quelltextansicht und Vorschau sucht, findet mit MacDown 3000 weiterhin eine kostenlose Alternative, die sich für einfache Dokumente angenehm zurückhält.



