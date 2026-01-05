ifun.de — Apple News seit 2001. 45 446 Artikel

MacDown 3000: Frischer Schwung für den Markdown-Alltag am Mac
Markdown gehört seit Jahren zu den festen Werkzeugen vieler Nutzer, die Texte strukturiert schreiben und weiterverarbeiten wollen. Eine der bekanntesten Anwendungen dafür ist MacDown. Die kostenlose Mac-Software existiert seit langer Zeit und erlaubt es, Markdown-Dokumente parallel als Quelltext und als Vorschau darzustellen.

Änderungen werden dabei sofort sichtbar, wahlweise als HTML-Ansicht oder so, wie sie später beim Druck oder als PDF erscheinen würden. Über eigene CSS-Dateien lässt sich das Erscheinungsbild anpassen, einfache Bearbeitungswerkzeuge sind integriert.

Warum Markdown-Viewer wieder gefragt sind

In den vergangenen Jahren hatte MacDown jedoch an Aktualität verloren. Die letzte offizielle Version stammt aus dem Januar 2020. Zwar läuft die Anwendung auch auf aktuellen Macs noch stabil, sie wirkt jedoch stellenweise träge und passt nicht mehr vollständig zu den heutigen macOS-Vorgaben.

Gleichzeitig hat sich der Einsatz von Markdown verändert. Viele KI-Dienste geben ihre Antworten, etwa Rezepte, Gedichte oder Übungstexte, standardmäßig in Markdown aus. Wer diese Inhalte weiterverwenden oder sauber exportieren möchte, ist auf einen zuverlässigen Betrachter angewiesen.

MacDown 3000 als moderner Nachfolger

Genau hier setzt MacDown 3000 an. Das Projekt ist ein weiterentwickelter Ableger des ursprünglichen Programms und wird aktiv gepflegt. Die Anwendung ist weiterhin kostenlos und quelloffen, vollständig deutsch lokalisiert und für aktuelle macOS-Versionen optimiert. Menüleisten und Werkzeuge funktionieren wieder konsistent, kleinere Fehler der alten Version wurden behoben.

Zu den jüngsten Änderungen zählen überarbeitete Sprachdateien, der Verzicht auf externe Inhalte in der Hilfe sowie eine verbesserte interne Absicherung durch zusätzliche Tests. MacDown 3000 lässt sich klassisch als Download installieren oder bequem über Homebrew aktualisieren. Unterstützt werden moderne Markdown-Standards, eine Live-Vorschau, Syntaxhervorhebung für Codeblöcke sowie der Export als HTML oder PDF.

Wer bislang noch mit der alten MacDown-Version gearbeitet hat, kann MacDown 3000 bereits jetzt als Ersatz einsetzen. Gleichzeitig deutet die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit darauf hin, dass in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen folgen werden.
05. Jan. 2026


